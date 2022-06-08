【Disney+劇集】《Ms.Marvel》三大賣點　一位漫威超級英雄或客串登場

▲ 《Ms.Marvel》

Marvel全新劇集《Ms. Marvel》在今日（6月8日）上線，這齣走青春劇路線的全新Marvel超級英雄系列劇集，介紹MCU首位穆斯林少女英雄誕生的故事，劇集在外國首輪口碑不俗，女主角伊曼維拉尼（Iman Vellani）首次演出，獲不少影評大讚有演藝潛質。

共6集的《Ms.Marvel》，故事由一名Marvel隊長的狂熱粉絲卡馬拉（Kamala Khan）開始，於美國澤西城長大的16歲穆斯林少女，熱衷超級英雄遊戲及是一位同人小說作家，每每創作到偶像Marvel隊長的情節時，卡馬拉的創作宇宙就會大爆發，寫出一幕幕精彩故事。

不過這股強大的創作力及想像力，並未為她於家中及學校裡找到自己的位置，直至卡馬拉與她仰慕的一眾超級英雄一樣得到了超能力後，生活將迎來鉅變。

▲ 《Ms Marvel》

首位穆斯林超級英雄

《Ms Marvel》是漫威作品系列首一位穆斯林超級英雄，角色還是南亞移民的後代，在創作上是都一個突破。而繼《蜘蛛俠》由15歲高中生Peter Parker成為主角，《Ms Marvel》的卡瑪拉也是一名高中生，屬年輕人世代的超級英雄。

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而現年19歲的女演員伊曼維拉尼，於加拿大長大的她，本身也是巴基斯坦的穆斯林移民家庭，她通過試鏡成為《Ms Marvel》女主角，堪稱夢想成真，此劇講及青春期煩惱、家庭、信仰、學校與自我成長的問題上，伊曼維拉尼也指這是一部非常貼近真實青少年體驗的故事。

獨特的超能力設定

自《Ｍs Marvel》預告播出，粉絲留意女主角卡馬拉的超能力展現形式和漫畫不同，其力量來源始於一個神祕的祖傳「手環」，漫威總裁Kevin Feige也指今次有不少全新設定，跟原著漫畫或有出入，故卡馬拉的超能力成為很大的發展空間。

而在劇集中，曾在《蜘蛛俠：不戰無歸》中出現過的損害控制局」（Damage Control），也會再度現身，！當中損害控制局的執法特務Cleary，相信要來要處理少女英雄的問題。

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連接《Marvel隊長2》

就如之前《汪達與幻視》劇集跟《奇異博士2：失控多元宇宙》有關連，《Ms Marvel》中的卡馬接也落實將現身在《Marvel隊長2》中，由於劇集中女主角是Marvel隊長的粉絲，故有傳演Marvel隊長的貝爾娜森（Brie Larson）或會在劇集中客串，以連結電影的情節。