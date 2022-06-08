【潮物速報】Apple連續7年推Pride Edition錶面錶帶　各大品牌爭推精品迎Pride Month

▲ Apple連續7年推出Pride Edition銀面和錶帶，以示支持小眾社群。（圖片apple提供）

每年6月是Pride Month的日子，就算你不懂得它的來臨，市面上都有不少頌揚LGBTQIA+性小眾社群的產品空群而出，當中有些產品所得的部分收益會撥捐支持小眾團體，有些則暗暗地以此為噱頭增加收入。但無論如何Pride Month的出現，無非想一再提醒大家實現人人平等、安全而自由生活的願景。

每年的6月是同志驕傲月（LGBTQIA+ Pride Month）的日子，在美國，該月份的某一天會舉行大型遊行活動，例如樂壇天后Madonna就公告天下將於6月23日出席紐約驕傲月的表演。至於不喜熱鬧的市民亦可以安坐家中在窗台前高舉彩虹旗以示支持，雖然大部分香港人對這個有關於同志的月份普遍呈冷感態度，但各類型商品已準備就緒，希望大家也用銀彈大力「支持」。

時裝界起義支持

不過，說到大力支持，所有品牌怎樣也不及來自意大利的Versace般落力，品牌為了響應「同志驕傲月」而成立The Versace Foundation，其背後集團Capri Holdings Limited立即向基金會捐助1,000萬美元支持基金會所有計劃，籍此希望加深公眾對LGBTQIA+ 的認識。

至於美國大家熟悉幾乎每人一機在手的Apple亦不示弱，身為長期支持LGBTQIA+ 社群的跨國龍頭企業，品牌除了孜孜不倦長期協助超過12個不同LGBTQIA+ 組織提供支援外（當中包括全球最大的LGBTQ+ 青少年自殺預防與危機干預組織The Trevor Project）。

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今年更是Apple連續第7年推出Apple Watch Pride Edition錶帶及錶面。今年的設計有新的突破，應用了全新技術將錶帶上的部分雙層尼龍織物移除，籍此呈現Pride字樣，而這一個Pride的英文字款更是大有來頭，字體靈感正是來自1984年首部Macintosh上顯示的問候語hello字款，徹底滿足了死硬派Apple用家的需要，同時又支持弱勢社群，絕對一舉兩得。

英國方面又如何？筆者揀選了將在全球捐贈超過20萬給予不同LGBTQIA+ 慈善機構的鞋履品牌Dr. Martens，品牌除了推出一對白色綴上彩虹圖案的皮鞋外，為了宣揚這議題。

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品牌更在YouTube裏上載了首部無涉及任何品牌宣傳的企劃短片，在首集中邀請了Lady Phyll（UK Black Pride 的聯合創始人）和Lucia Blayke（London Trans+ Pride 的創始人），讓他們討論了在活動方面的重要工作以及他們的個人背景和組織歷史。

以上只是隨手拈來部分品牌響應同志驕傲月而推出產品，不少時裝品牌亦陸續加入平權大軍，當然，不排除有些是為了pink money而來，所以在購買前，還務必要了解品牌背後是否存在有實際行動來支持不同的組織，齊齊做一個聰明的消費者。

產品查詢：Apple（3972 1500）、adidas（2730 0157）、Calvin Klein Jeans（2117 0070）、COS（2117 9433）、Dr. Martens（2698 9825）、New Era（2618 6923）、www.yoox.com

記者：何偉雄