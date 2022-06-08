【網購騙案】今年首4個月共2585宗網購騙案　外幣兌換入十大網購高危排行榜　

▲ （警方提供）

近期在紅磡香港體育館有不同演唱會，演唱會門票繼續成為今期高危貨品排行榜首位。另外「外幣兌換」亦上榜，日本大幅限制外國旅客到訪當地，年初放寬入境政策，只限商務和學生外籍人士入境。近期日圓兌港元匯價跌至近20年低，一度跌穿「6算」，吸引港人大舉換日圓。

警方今日（８日）表示，今年首4個月2,585宗網購騙案統計，女性受害人佔56%，男性佔43%。年齡層方面，30-39歲人士屬最高危組別，佔 33%，其次是40-49歲，佔26%，呼籲市民無論在社交平台還是買賣平台購物，務必時刻保持審慎。

警方「CyberDefender 守網者 」專頁，逢星期三公布最新10大高危貨品排行榜，而據最新排行榜及名單，排首名的是「演唱會門票 」，第二位是「飲品」，第三位是「智能電話」。

高危貨品排行榜

演唱會門票

飲品

智能電話

玩具模型

手袋

外幣兌換/充值服務

代餐/健康補品

單車

龍蝦

嬰兒用品

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責任編輯：余思嵐