【第五波】3.7萬院舍員工申請2,000元津貼　社署已批出近1.8億港元

▲ 第五波疫情中，政府向院舍員工發放特別抗疫津貼。（資料圖片）

為肯定院舍員工的抗疫工作政府向安老院及殘疾人士院舍的合資格員工發放2000元「院舍員工防疫抗疫特別津貼」。勞福局局長羅致光書面回覆議員提問時指，截至5月25日已有3.7萬人申請，現已批出1.8億元。

羅致光說，社署已經收到2,633宗申請，涉及37,109萬員工，當中1,483宗已經獲批，社署已發放金額達1.8084億元，仍在處理的宗數有1,150宗。他補充，社署早前已各院舍發信，說明有關特別津貼的申請資格及相關發放安排。院舍營辦人在遞交申請時須確認有關員工符合申請資格，因此社署並不掌握不符合申請資格員工的資料。社署至今已處理的申請均獲批。

羅致光指出，2022年2月1日至6月30日期間，安老院或殘疾人士院舍僱用的人員如在同一個月份內曾於該院舍值勤或向院友或服務使用者提供服務不少於14天，政府會透過院舍營辦人向合資格員工發放每人每月2,000港元的特別津貼，為期五個月。有關人員在相關月份內曾值勤或提供服務的院舍數目及工作時數則不設限。如個別員工因疫情影響，例如確診2019冠狀病毒病、受強制檢疫／隔離令的規定等，以致未能返回院舍值勤或提供服務，或被安排在家工作，這些日子亦會被計算為工作日。

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記者：袁澍