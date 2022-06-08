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【洗黑錢】涉就網上售賣冒牌物品清洗黑錢　海關拘捕23歲男

社會 11:51 2022/06/08

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(資料圖片)

海關昨日（7日）根據《有組織及嚴重罪行條例》（《條例》）落案起訴一名23歲男子一項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名。案件將於本月16日在東區裁判法院提堂。

海關指，於2019年9月至12月，案中男子涉嫌利用本港銀行開設的個人戶口為他人收取約67萬元懷疑網上售賣冒牌物品所得的款項。在有關款項扣除其報酬後，該名男子再將餘下款項轉帳至第三方戶口。經調查後，海關有組織罪案調查科於2020年10月將他拘捕。

根據《條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款500萬元及監禁14年，而相關犯罪得益亦可被沒收。

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責任編輯：余思嵐

 

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