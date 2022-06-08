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【男女有別】女兒被畫班男同學隔住口罩錫面　港爸嬲爆當眾鬧喊男童外傭

親子 12:19 2022/06/08

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打招呼有很多種，男童媽媽宜好好教導，女童爸爸反應亦太激動。

年紀尚幼的小朋友，未必能夠拿捏好男女之別，早前有港媽在網上發文，指兒子上畫畫班時，見到同學太熱情和興奮，就隔著口罩吻了女同學面頰，情況被女童爸爸目睹，該女童爸爸當眾大聲辱罵負責接送的工人姐姐5分鐘，怪責對方不看好少主，姐姐感覺受委屈，頓時哭了出來，並致電僱主。

最新影片推介:

男童媽媽在Facebook群組「表揚好姐姐開心分享區」發文，稱得知情況後到場了解，姐姐解釋當時畫室太多人，再加上自己拖著妹妹，哥哥一個人去排隊入課室，港媽深自己兒子親吻女同學行為不當，並主動為兒子的行為向女童爸爸道歉，不過同時認為，男童的爸爸態度都非常有問題，沒有向工人姐姐道歉，質疑對方拿工人姐姐做出氣袋，她指事後姐姐心情非常難過，不停詢問僱主「自己係唔係做錯嘢？」

港媽亦指，

佢憑咩羞辱我姐姐？連我成家人都唔敢大聲鬧工人姐姐更何況佢？有咩事不能夠平心靜氣講，而用一個不禮貌嘅態度而去對待一個姐姐？

網民反應兩極，有人指「佢個女見到個老豆咁鬧人，對佢都唔好啦，唔識得尊重人嘅人，簡直不知所謂。」不過都有人覺得港媽應該好好教導小朋友，打招呼有很多方式，例如:「hi five、wave、hello、smiling」。

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責任編輯：王明芳

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