【公務員加薪】行會抽起公務員加薪議程疑待下屆政府處理　馮傳宗指批評公務員抗疫表現不公允

▲ 傳行會抽起公務員加薪議程留待下屆政府處理，馮傳宗指批評公務員抗疫表現不公允。（資料圖片）

公務員加薪幅度近日引起社會爭議，有消息指行政會議昨日抽起公務員加薪議程，將之留待下屆政府處理。香港公務員總工會主席馮傳宗認為，如傳聞屬實，對新一屆政府未必是一件好事；又指社會有意見批評公務員工作表現，如「一竹篙打一船人」，說法並不公允。

馮傳宗出席電台節目時表示，公務員薪酬調整機制已實行多年，近年商業復甦，去年稅收亦創新高。他質疑商家是否故意向政府施壓，過份強調第一季經營情況，不願意將經濟成果和僱員分享。

馮傳宗又指理解大眾市民對第五波疫情防控工作上有失望，導致批評公務員風氣的形成。但他指綜觀世界各地、內地、台灣等都有爆發，疫情都為政府帶來應變危機，而各部門公務員，包括文職、紀律部隊、幕僚、民生部門，他們都要兼顧自己工作情況下，進行圍封強檢等抗疫工作。他表示：

第五波疫情失控，是否這樣就覺得政府在處理應變能力上完全是0分？公務員無嘢做，如坊間講在家工作唔洗做是完全錯誤看法。

對於有人提議設立公務員關鍵績效指標KPI，馮傳宗則認為，社會關注公務員表現職效合理，亦同意改革公務員制度以配合時代需要，但他質疑在執行上，會否有情緒宣洩，加強社會對公務員看法：

公務員分高、中、低、首長級，如一竹篙打一船人，將個別做得唔好，而讓社會覺得（公務員）都唔好的看法，是不公允的。

對於傳聞指行會昨日抽起調整薪酬議程，留待下屆政府處理。馮傳宗相信現屆及新一屆政府一向有溝通，但如傳聞屬實，對公務員加薪有政治考慮，對於新一屆政府不是一件好事。他期望現屆政府可盡快處理事件，以政治智慧證明公務員機制「值得信任」及合理加幅，讓公務員團隊在新一屆政府即將上任時，能夠有一個好的開局。

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記者：黃穎津