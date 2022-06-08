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【假扮打針】涉替6親友偽造疫苗接種紀錄　護士等共7人續准保釋7月中再訊

社會 11:54 2022/06/08

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(資料圖片)

34歲註冊護士於疫苗接種中心兼職疫苗接種護士期間，涉替6名親友偽造疫苗接種紀錄，共7人早前被控2項串謀欺詐罪，案件今（8日）於觀塘裁判法院再訊。辯方今申請將案件押後，以待與控方進行磋商獲批。案件押後至7月14日再訊，其間各被告續准保釋候訊。

涉案7名被告共被控2項串謀欺詐罪，其中何嘉雯（34歲，註冊護士）、廖凱殷（42歲，家庭主婦）、廖母蕭杏儀（70歲，家庭主婦）、廖父廖國雄（67歲，建築工人）及家庭傭工MARCELO Mary Ann Villeza（39歲）同被控1項串謀欺詐罪。控罪指，他們於2022年1月某日至2月20日期間，在香港一同串謀欺詐衞生署，即不誠實地及虛假地表示廖氏一家三口及其家庭傭工均已接種1劑疫苗，誘使衞生署發出4人的疫苗接種記錄。

何嘉雯另與另外2名被告鄭雅怡（30歲，補習老師）及鄭斯蔚（25歲，小學教師）同被控1項串謀欺詐罪。控罪指3人於2022年2月5日至2月20日期間，在香港一同串謀欺詐衞生署，即不誠實地及虛假地表示鄭氏姊妹均已接種1劑疫苗，誘使衞生署發出2人的疫苗接種記錄。

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記者：楊詠渝

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