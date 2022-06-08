【優化規劃】大圍村南道擬建聯用綜合大樓　民政局：暫無需擴闊大圍五人足球場

▲ 大圍遊樂場。 （資料圖片)

政府計劃於大圍村南道大圍遊樂場現址，興建一座聯用綜合大樓，以提供社區設施及公營房屋，並預計於2024年展開工程及最快於2030年落成。署理民政事務局局長陳積志今日（8日）表示，根據有關檢討，如採取適當的道路改善措施，有關項目將不會對附近的道路網絡造成不可接受的影響，初步建議的措施包括延長大埔公路─大圍段或成全路路口的燈號時間，以及調整村南道或積祿里路口的路面標示。

立法會議員李梓敬在會議上提出質詢，指有否計劃因應該項目實施道路改善措施，以完善周邊的交通配套，及有否計劃擴闊現設於大圍明渠平台的五人足球場。陳積志指，康文署）在考慮籌劃康樂設施時，會考慮區內人口的變化、對設施的需求、現有設施的供應及使用情況等因素，以及參考《香港規劃標準與準則》和地區人士意見等，為區內居民提供適切的康樂設施。

署方表示現時大圍遊樂場旁邊的大圍足球場及不遠處的翠田街足球場均設有五人足球場。由於有關足球場的使用情況尚未飽和，加上附近的積福街休憩處及積富街休憩花園亦可為大圍地區居民提供休憩設施，因此暫無需要擴闊大圍足球場內的五人足球場。

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責任編輯：余思嵐