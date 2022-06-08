【新冠疫情】陳肇始：政府會密切監察疫情最新情況　已準備更多人手加強個案追蹤工作

▲ 食物及衞生局局長陳肇始。（經濟日報資料圖片）

食物及衞生局局長陳肇始今日指，本港堅持「動態清零、外防輸入、內防反彈」防疫策略，確保社會在復常之路穩健前行。她形容，過去一周疫情出現一些變化，由於個案有所增加，當局會密切監察情況。

陳肇始在立法會回應議員質詢時指，政府會按3月27日公布的復常路徑，循多方面有序重啟經濟活動，既顧及經濟影響和市民接受程度，亦以不削弱防疫抗疫為依歸。她又指，政府未來調整社交距離措施時，會參考以往經驗和科學數據等。

她指出，政府會不斷制訂政策優化現時防疫系統，制訂預案並密切監察輸入個案和變種病毒株情況，防範疫情爆發或出現下一波疫情。她透露，現時全港每日進行6萬次核酸檢測（PCR），以及60萬次快速抗原測試，確保在出現零星爆發時，及早切斷傳播鏈。

她又形容，由於Omicron傳播速度快，因此處所的空氣流通量是非常重要，當局對食肆等部分處所有法定要求，但希望其他處所亦能夠加強。

提出質詢的選委會界別議員陳仲尼引述有報道指，有群組個案需時一星期追蹤，指有專家認為情況不理想。

陳肇始回應指，媒體報道是否真確仍要考究，正常不會需要用上一星期時間，因為當局接獲市民報稱確診後，會立即展開個案追蹤工作，加上現時不少處所必須使用「安心出行」和「疫苗通行證」，因此追蹤工作會比以往快。

但她同時強調，個案追蹤速度會受確診市民提供資料的時間，以及所提供的資料是否真確影響。她續指，由於近日確診個案有所上升，已向保安局要求更多人手。

另外，她強調，特區政府一直對外地入境人士，實施嚴厲入境防控措施，包括要求入境人士必須完成接種疫苗，並在登機前持有檢疫酒店預訂紀錄，以及由化驗所或指定醫療機構發出的核酸檢測（PCR）陰性證明。她形容，連同登機前的檢測，抵港人士完成7日檢疫前，必須在連續10次檢測取得陰性，之後7日亦要自行監察，並要進行兩次強制檢測。

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記者：胡偉明