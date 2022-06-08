【矢志不渝】郭鋒歷喪妻之痛難再投入演戲　難忘亡妻歐陽佩珊：仍有點心酸

▲ 經歷喪妻之痛的郭鋒，難以再投入去演戲。

現年70歲的郭鋒與同為演員的太太歐陽佩珊結婚40年，兩人為圈中模範夫妻，無奈歐陽佩珊在2017年因病過世，深情的郭鋒至今仍對太太仍未忘情。

早前郭鋒接受接受「香港演藝人協會」訪問，除了分享當演員的心路歷程外，席間更提及亡妻，原來郭鋒至今跟TVB仍有部頭合約，惟喪妻後的他情緒大受影響，故能以再參與劇集演出，未完釋懷的他說起亡妻也不禁淚盈於睫。

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人稱「郭大俠」的郭鋒至今演出逾百套劇集，他於訪問中透露，於1970年投考第五期國泰電懋電影公司，雖然考上卻可惜突然電影公司「地震」改組，他又要另覓工作。

剛巧TVB召考電視藝員訓練班，最終讓他考上入行，郭鋒說：「並非覺得這份工好，只是騎牛搵馬，讀完書出來搵工幫補下家計。」

▲ （影片截圖）

三出三入無綫

郭鋒參演的首部劇集為《浪子》，由大導演劉芳剛執導，首登螢幕即擔任男主角，表示當時十分緊張。

他續說當時「四台山」競爭大，包括無綫、麗的、佳視和港台，更不時會「搶人」。早年他跟無綫簽兩年合約，那時候每兩年一期，在第二年後，麗的需要人，最後他跳槽過檔，笑說：「怎知不約而同有3個『叛徒』，我、許紹雄、劉緯民，大家都在這邊出現。」

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拍劇與太太結緣

在麗的工作時，郭鋒因拍《無語問蒼天》認識歐陽佩珊，二人於1977年結婚。在麗的工作近4年，無綫又再「搶人」，郭鋒跟太太歐陽佩珊於1978年重返無綫。

他說：「其實我出入無綫都3次啦，好似第一套劇《浪子》咁是一種預言，還有很多人都這樣，其實大家都走來走去，那時候好熱鬧，氣氛好好，是因為大家去競爭，大家去提升演技。」

▲ 郭鋒跟歐陽佩珊絡婚40年。（網上圖片）

謙稱沒代表作

郭鋒參演過很多劇集，當中有《萬水千山總是情》、《創世紀》和《尋秦記》等，不少經典角色至今令人津津樂道。

他卻說：「我覺得每套都一樣，在我心裡沒甚麼代表作，每套都盡自己能力去創造角色，演好自己的戲，其實我翻看幾套較出名的作品，都覺得這樣演會好一點，冇滿意㗎，若果當那套是代表作，就會停留在那裡，反而想繼續鑽研，怎樣演得更好。」

▲ 郭鋒一說起亡妻，即眼眨淚光。（影片截圖）

思緒難平復

郭鋒表示跟TVB仍有兩部劇的部頭合約，惟自2017年歷喪妻後，他已沒再接演劇集：「唔得，情緒不好，埋不到位，思潮太犀利，多謝無綫，不好意思。」

歐陽佩珊因癌症病逝，郭鋒多謝身邊親友的關心。當中包括亡妻的學生，他說：「有很多都很關心我，好多都是太太的學生，他們好關心我，知道我之前跟太太的生活和相處方式，亦很擔心我，初時我的確係跌咗落去，現在說起有點酸酸地。」

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郭鋒續說：「其實一個人的生命價值，視乎你如何看待，有些就事業為重，有些就婚姻為重，這兩樣都很重要，家庭是我人生中最大嘅得著，好幸運，人與人沒法比較，最重要是滿足，」

郭鋒的演藝事業可算頗順逐，而他也有另一睇法：「我可以說一句，你投入自己的工作時，要強化自己的實力，做一個實力派演員，爛船都有三分釘。做這行講求睇天時地利人和，若沒有天時地利，但你有實力時，都可以生存。」