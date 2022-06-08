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【消暑食物】最健康的消暑食物　營養師：西瓜低卡抗氧化可日吃2碗

保健美顏 12:27 2022/06/08

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

減磅戰友琪琪問：「我這星期有輕了兩磅嗎？」

我問：「何以見得？」

她說：「剛由旺角行到尖沙咀，雖然太陽沒有高掛，但已弄得汗流浹背，我相信應該有助瘦身。」

我告訴她：「流汗跟瘦身並沒有太大關係，試想想，處於攝氏三十三度的陽光下，就算只是站着，也會流汗，因為流汗是身體平衡體溫的方法，並不代表脂肪在燃燒。」

她說：「噢！早知搭地鐵啦！」

我安慰她：「步行也可提升活動量，百利而無一害。」

她不同意：「要不是剛剛步行了兩個車站，我倒不會鑽進快餐店消暑，嘻嘻！剛吃了一杯旋風雪糕。」

我驚訝說道：「那就真的得不償失了，一杯旋風雪糕，最少有三百五十卡。」

她說：「天時暑熱，不能不吃。」

我建議：「個人認為，雪條是不錯的消暑佳品，我上星期已將低卡雪條清單放在臉書，你可以看看。不過，如果可以的話，我倒建議戰友們，夏日的雪櫃，要常備西瓜，畢竟，西瓜熱量低，一碗切粒西瓜，只是一份生果的熱量，約四十五卡，一天可以吃兩遍。」

她問：「不會太甜嗎？我以為減肥不能吃。」

我說：「只要控制分量在兩碗內，問題不大，西瓜水份多，消暑又滿足，而且，西瓜也有豐富抗氧化營養素，對抗皮膚衰老也蠻重要，不過，因為它纖維低、升糖指數高，糖尿病人需留意每次食用的分量。」

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撰文 : 黃凱詩 營養師

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