【幼兒學習】不花錢買教具幼兒愉快學英文　媽媽分享3個環保物料DIY小手作

▲ 媽媽分享3個環保物料DIY小手作。

幼兒從遊戲中學習，往往事半功倍。除了花錢買教材和玩具，父母亦可在家中利用紙張、環保物料DIY活動和手作。有台灣媽媽在facebook專頁分享多個在家自學小活動，親子一起動手做，保證小朋友不會喊悶，更能讓孩子愉快學習。

Facebook專頁「Nyle玩樂學隨筆」版主Nyle媽媽，經常分享在家DIY小遊戲活動和手作，只要有紙張、紙皮、繩索等環保物料，就可以讓孩子邊玩邊學，以下是3個英文小手作，讓孩子透過剪貼學習大小階英文字母、交通工具名稱等。

她笑言，最近3歲兒子喜歡學英文字母，所有活動都要求要有ABC，令她都要絞盡腦汁才能製作不同創意教具。

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彩色交通工具

▲ 彩色交通工具認識大小階英文字母。（「Nyle 玩樂學隨筆」授權圖片）

經過之前玩的許多ABC活動後，Nyle已經對大寫的英文字母A-Z很熟練了，而且非常喜歡玩ABC相關的活動，也開始對小寫a-z感興趣，所以媽媽決定來玩遊戲，讓Nyle漸漸認識小寫的a-z。

Nyle很喜歡車車，所以為了不要讓認識小寫a-z 26個字母玩起來無聊，媽媽當然首選車車當主題。原本是想要全部26個字母都是車車開頭的字首，結果認真一個個做才發現，居然沒有任何車種是N和X開頭當字首！好在還有船可以拿來充當一下。

媽媽事前準備：

圖紙上先寫大階、細階英文字母，以及車種的英文，下方再用彩色大小寫字母輪流畫出車車的輪廓，就完成了。

玩法：

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愛心掛飾學ABC

▲ 愛心掛飾學ABC。（「Nyle 玩樂學隨筆」授權圖片）

媽媽事前準備：

1. 剪出不同顏色的愛心，3片愛心一組，有26個英文字母，所以需要78個愛心（可把紙對折後再剪，就可以一次剪出多個愛心），接著將每一組愛心的一張寫大階字母（例如「A」）、另外2張就寫細階（例如「a」）

2. 用紙皮剪出一個大愛心，愛心下緣戳出幾個孔洞（之後綁小愛心串），再戳一圈愛心的孔洞，裡面寫上「Nyle Loves Mom 」字也戳洞。

玩法：

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貼小星星學ABC

▲ 貼小星星學ABC。（「Nyle 玩樂學隨筆」授權圖片）

最近Nyle很喜歡唱「小星星」，所以媽媽就以小星星為主題來準備ABC。

媽媽事前準備：

用3種顏色（銀色、白色、黃色）的紙來剪星星（銀色是用鋁箔紙貼在厚紙板），分別寫上英文字母A-Z，接著在對應顏色的圓點貼上也寫上英文字母A-Z，將圓點貼散亂的貼在黑紙上，最後在黑紙上畫一些小星星當點綴就完成。

玩法：

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文章內容及圖片獲「Nyle玩樂學隨筆」授權轉載。

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責任編輯：林愛娜