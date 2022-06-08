【消費獎賞】PayMe領取消費券可瓜分總值4,000萬元獎賞　PayMeow與姜濤合拍廣告推介優惠

▲ PayMe領取消費券可瓜分總值4,000萬元獎賞。

HSBC滙豐旗下擁有逾270萬名用戶的PayMe將推出大型推廣活動，PayMe此前獲政府選為新一輪電子消費券的電子平台之一。PayMe表示，合資格人士選擇PayMe接收政府第二輪5000元消費券，將可瓜分總值4,000萬元獎賞，包括商戶消費折扣券，以及豪華電動車和其他熱門電子產品大抽獎。稍後將公佈更多活動細節。

PayMeow亦將再次與MIRROR姜濤合作，以舞蹈鼓勵大家「轉」 用PayMe。姜濤聯乘PayMeow的電視廣告和一系列社交媒體短片將在多個平台播放，並會推介PayMe的各項獨家優惠。

PayMeow 應援車將於新一輪電子消費券登記期內巡遊香港，展示如何下載 PayMe 及使用 PayMe 領取消費券，並向公眾派發 PayMe 紀念禮品，以答謝用戶轉用 PayMe。

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記者：黃穎津