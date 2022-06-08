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【新冠疫情】今年初有9500多部粵港跨境私家車未返港　陳帆：已批准約840宗車輛續牌

社會 12:38 2022/06/08

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（資料圖片）

據報，受疫情影響，有數千輛粵港兩地跨界車輛滯留內地。運輸及房屋局局長陳帆今日（8日）表示，署方在2021年1月至今年4月期間已批准約840宗涉及粵港兩地跨境車輛延期取消車輛登記的合資格申請。

立法會議員張欣宇在會議上提出質詢，指去年滯留在內地的粵港兩地跨界私家車數目等。運房局局長陳帆指，根據相關車輛的出入境紀錄，截至今年初，估計約有9,500多部車齡達六年或以上的粵港兩地跨境私家車自2019年初由香港出境前往內地後尚未返港，這些車輛的香港車輛牌照已經逾期。

為協助滯留內地的過境車輛回港接受車輛檢驗及續領香港車輛牌照，運輸署已在2021年12月13日至今年6月16日推出臨時措施，容許合資格車主申請在指定駕車回港當日讓相關車輛豁免於《道路交通（車輛登記及領牌）規例》（第374E章）的車輛牌證要求，以便有關車輛能在當日經港珠澳大橋口岸回港，並在香港指定道路行駛及安排在香港進行驗車及辦理續領車牌手續，亦將有關措施延長至今年12月31日。

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責任編輯：余思嵐

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