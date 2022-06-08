【媽媽創意】端午食糉食到厭　媽媽紫菜包糉餡變「壽司糉」獲讚有創意

▲ 端午已過，網民媽媽自製特色壽司，搞搞新意思。

端午節過後，不少人家中的糉仍未「清貨」。有台灣網民就分享自己與母親的對話，指家中連續多日以未吃完的糉作三餐，當其拒絕時，媽媽則欣然同意改吃壽司，詎料最後媽媽竟然是將糉餡用紫菜包成卷狀切好，變成「糉壽司」。該網民對此啞口無言，並上傳媽媽製作的「糉壽司」相片。其他網友見狀則大讚樓主的媽媽有創意，有人更讚歎「只有媽媽能超越媽媽」。

一名台灣網民於Facebook專頁「爆料公社」發文，表示自端午節起，已經連續3日都吃肉粽，所以當媽媽詢問翌日的早餐要不要再吃肉糉時，樓主堅決決絕。母親見他如此抗拒，就反建議「那吃壽司？」。樓主亦欣然同意。詎料翌日打開飯盒，樓主赫然發現「壽司卷」，是肉糉包的糯米和肉餡包成。雖然外表上，「糉壽司」與一般壽司卷幾乎一模一樣，外層有紫菜，亦是呈圓形，但仔細觀察，便可發現當中包的並非壽司飯，而是糯米和糉餡內的瘦肉等材料。

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樓主對此啞口無言，但網友卻相當欣賞樓主媽媽的創意，指媽媽「創意無限」；「只有媽媽能超越媽媽」；「媽媽超有才」。對於樓主的無奈，有網友則安慰道：「至少外面不是粽葉是海苔哦」；「粽子沒有不見，只是變成你喜歡的樣子」。

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此外，也有網民受啟發，戲稱：「好啦，明天做蛋包飯給你」；「期待咖哩拌飯」；「想吃生菜蝦鬆嗎?」，暗示任何有米飯的料理，都可照辦煮碗，改用糉內的糯米餡。

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責任編輯：王明芳