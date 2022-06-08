【靚太廚房】6步煮出超足料港式經典碗仔翅 簡單食材輕鬆煮出兒時味道
休閒消費 15:38 2022/06/08
碗仔翅是傳統港式街頭小吃，在家自製的話，更可以無限添加冬菇、雞肉等材料，啖啖真材實料。80後幼稚園老師Michelle最近在戀上味覺Facebook專頁分享自製雞絲碗仔素翅食譜，只需6步，就可以輕鬆在家還原地道風味。
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材料(四人份量)
|雞脾
|2隻
|雞湯
|1公升
|冬菇
|6隻(切絲)
|素翅
|三塊
|蛋
|2隻
|水
|1公升
芡水
|馬蹄粉
|5湯匙
|水
|四湯匙
調味料
|鹽
|適量
|老抽
|1湯匙
|麻油
|1湯匙
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1. 將素翅用水浸軟。
2. 雞脾烚熟後，用手撕成幼絲。
3. 雞湯及水份煮滾。
4. 雞絲及冬菇加入湯中煮10分鐘後，加入素翅。
5. 加入調味料及芡水，拌勻煮滾。
6. 最後將雞蛋加入，拌勻成蛋花即可。
下廚小貼士
• 可按個人口味改用雞胸肉。
• 現成雞湯更方便使用。
• 可用雞殼煮成雞湯，令碗仔翅湯底更入味。
以上內容及圖片獲戀上味覺授權轉發。
資料提供：戀上味覺Facebook專頁/戀上味覺YouTube
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責任編緝：張懿慧