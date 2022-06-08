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【靚太廚房】6步煮出超足料港式經典碗仔翅　簡單食材輕鬆煮出兒時味道

休閒消費 15:38 2022/06/08

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

在家自製碗仔翅，可以無添加真材實料之餘，亦可以令人再三回味兒時回憶。

碗仔翅是傳統港式街頭小吃，在家自製的話，更可以無限添加冬菇、雞肉等材料，啖啖真材實料。80後幼稚園老師Michelle最近在戀上味覺Facebook專頁分享自製雞絲碗仔素翅食譜，只需6步，就可以輕鬆在家還原地道風味。

最新影片推介

材料(四人份量)

經典港式小食碗仔翅。(圖片獲戀上味覺授權轉發。)

雞脾 2隻
雞湯 1公升
冬菇 6隻(切絲)
素翅 三塊
2隻
1公升 

芡水

馬蹄粉 5湯匙
四湯匙

調味料

適量
老抽 1湯匙
麻油 1湯匙 

點擊了解做法

    點擊圖片放大
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    +4

1. 將素翅用水浸軟。

2. 雞脾烚熟後，用手撕成幼絲。

3. 雞湯及水份煮滾。

4. 雞絲及冬菇加入湯中煮10分鐘後，加入素翅。

5. 加入調味料及芡水，拌勻煮滾。

6. 最後將雞蛋加入，拌勻成蛋花即可。

下廚小貼士

• 可按個人口味改用雞胸肉。

• 現成雞湯更方便使用。

• 可用雞殼煮成雞湯，令碗仔翅湯底更入味。

以上內容及圖片獲戀上味覺授權轉發。

資料提供：戀上味覺Facebook專頁/戀上味覺YouTube

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責任編緝：張懿慧

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