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【豁免刑罰】疑遲交選舉廣告支持同意書副本　候任特首李家超入稟申請豁免刑罰

社會 12:44 2022/06/08

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

（資料圖片）

候任行政長官李家超於行政長官選舉期間，疑未有根據《選舉程序（行政長官選舉）規例》，於指定時間向選舉管理委員會呈交3個選舉廣告的支持同意書副本，日前透過律師入稟高等法院，申請豁免刑罰。

申請人李家超，答辯人律政司司長。

入稟狀指出，申請人未有根據《選舉程序（行政長官選舉）規例》，依選舉管理委員會訂明之時間內，即有關3個選舉廣告於2022年4月13、17日及18日發布後1個工作天，呈交有關選舉廣告的3份支持同意書副本作檢視，要求法庭豁免申請人未有遵守有關規例的刑罰。

根據有關規例，任何人沒有遵守規例訂明的其中兩款，即屬犯罪，可處罰款5,000元及監禁6個月。

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記者：林育慧

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