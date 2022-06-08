【豁免刑罰】疑遲交選舉廣告支持同意書副本　候任特首李家超入稟申請豁免刑罰

▲ （資料圖片）

候任行政長官李家超於行政長官選舉期間，疑未有根據《選舉程序（行政長官選舉）規例》，於指定時間向選舉管理委員會呈交3個選舉廣告的支持同意書副本，日前透過律師入稟高等法院，申請豁免刑罰。

申請人李家超，答辯人律政司司長。

入稟狀指出，申請人未有根據《選舉程序（行政長官選舉）規例》，依選舉管理委員會訂明之時間內，即有關3個選舉廣告於2022年4月13、17日及18日發布後1個工作天，呈交有關選舉廣告的3份支持同意書副本作檢視，要求法庭豁免申請人未有遵守有關規例的刑罰。

根據有關規例，任何人沒有遵守規例訂明的其中兩款，即屬犯罪，可處罰款5,000元及監禁6個月。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧