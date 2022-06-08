免染髮！三招激活頭皮健康 助你重拾烏黑秀髮

俗語說一白遮三醜，但若果頭頂出現白髮，相信大家反而想遮遮掩掩。其實白髮並非只是「中年危機」，很多年輕人也有「少年白」，這與都市人的生活習慣和工作壓力息息相關。那麼白髮出現是否只能靠遮「染」？難道沒法逆轉？其實可以借助以下三招激活頭皮健康，讓你重拾烏黑亮麗的秀髮。記得看到最後，有好物推介，連續4個月早晚使用就能激活黑髮再生！



頭髮顏色主要來自髮根毛囊中的黑色素，一旦製造黑色素的細胞減少，或毛囊中的黑色素被分解，新長出的頭髮便會褪色變灰，甚至變白。而中醫則認為，白髮的形成與人體的氣血、肝腎功能有關，都市人經常熬夜，容易造成肝鬱、氣血不足、耗損腎精，有機會使頭皮的血液循環不順，形成白髮或脫髮問題。所以要育髮必需從內而外護理頭皮健康。大家可透過飲食、改善生活習慣，以及配合按摩和護髮產品來改善白髮情況。

第一招︰黑色食物助預防白髮



在五行中，黑色屬水，能入腎，所以多吃黑色的食物可養腎，如黑芝麻、黑木耳、黑豆、海帶、黑糯米等，有助益氣養腎，預防白髮形成，更有助改善掉髮。此外，平日多補充鐵質、蛋白質、維他命B雜等，也能補充頭髮所需的營養，使髮質保持強韌，烏黑有光澤。

第二招︰運動助眠抗白髮



都市人長期睡眠不足，或是欠缺良好的睡眠質素，容易耗損腎精，提早白髮。建議盡量於晚上11時前入睡，因為晚上11時-凌晨3時為人體的修復時間，有助細胞修復，改善皮膚和頭皮健康。想提升睡眠質素，建議每日抽30分鐘做簡單的帶氧運動，不但促進血液循環，更可放鬆身心，紓緩平日的工作壓力，晚上可以睡得安眠。

第三招︰木梳x指腹按摩法



梳頭和按摩也是活髮的方法之一，能促進頭皮的血液循環，讓養分可以直達髮根。建議使用木梳，從前額往後梳理頭髮，藉以刺激頭皮的血液循環，梳頭後還利用指腹按摩頭皮數分鐘，同樣可以提升血液循環，促進頭髮生長，改善白髮。如果在按摩的同時配合有效的養髮產品，效果更相得益彰。

瑞士專利技術配合50種珍品 連髮型師也驚歎關詠荷少了白髮



提到養髮產品，一直受白髮困擾的藝人關詠荷便私心推介「50惠黑髮激活精華」，有別於染髮劑，此產品含50種珍貴養髮成分，配合瑞士專利成分Darkenyl™，能深入毛囊喚醒黑色素，改善白髮情況，令新生髮絲逐漸回復原生自然髮色，讓黑髮再生。關詠荷表示只用了數個月，白髮情況已改善不少，連髮型師也驚嘆她少了白髮，效果令人滿意。



使用法則需耐心等待 持續用4個月白髮明顯變黑



由於黑髮激活精華不是染髮劑，所以效果並不是即時可見，需要有耐性持續使用4-6個月的過程，關詠荷親身體驗，持續使用2個月，髮色已能由銀白變灰白，4個月髮根開始變灰黑，6個月整體白髮減少。

▲ 使用前和使用4個月後，白髮明顯減少，髮根逐漸變灰黑色，效果理想。

▲ 50惠黑髮激活精華絕不傷頭髮和頭皮，早晚使用免過水，用完可立即造型出門，方便好用。

50惠黑髮激活精華不含5大致敏成分——無染髮劑、無酒精、無香料、無矽、無Paraben，絕不傷頭髮和頭皮，同時保持頭皮健康。只需早晚塗於頭皮，並以指腹輕輕按摩至吸收，毋須過水，便可直接睡覺或出門，用後更可直接使用其他造型產品，非常方便貼心，難怪連關詠荷用後也稱口不絕。



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（特約）