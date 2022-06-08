【怪獸家長】女童上免費興趣班早退家長要求補鐘 導師批攞盡着數行為影響子女

▲ 很多家長常以自我為中心。

我們從事教育這一行業，常常遇到不可理喻的家長。最近為一間非牟利機構教授網上活動時，又遇上了一例。那位家長為小一女兒報讀了4個不同的免費網上工作坊，其中兩個是同一天緊接着上課，可是她的女兒完成了第一個活動後不知何故離綫，課堂完畢後她發信息指摘中心職員，並要求補堂。

那家長首先解釋，女兒聽到其他同學說她不可以再留下繼續上課，因而離綫，繼而矛頭指向當老師的我稱：因為老師不准許她上課才是原因。後來又說：因為不在家，所以不知道女兒有沒有上課，歸根究底是中心職員沒有通知她。她堅持要中心負責任，因為女兒已準備了上課的材料，包括紙條和白膠漿......

最新影片推介：

原來這家長是一位「慣犯」，曾試過一次於課堂完結前10分鐘才帶女兒到達，而且入錯了課室，最後還當面責罵老師教導不好，致令女兒跟不上進度。

真不明白怎會有如此不懂感恩，只懂指摘別人又貪圖利益的家長。工作坊並無收費，而她已經享用了其中3個，何況看管子女上課的責任在家長，為何還要強詞奪理，以卸責他人來為自己爭取最大利益？對於這類家長，我從不縱容也不理會。曾經有學生遲了半小時來上課，不但沒有歉意，還即時要求我補回時間給他。我拒絕了並指出他的不當。其後他的母親致電給我提出同樣要求時，我因太清楚她的為人，最終請她另請高明，不用再來上課。

我們做教育工作的，基本原則一定要堅守。很多家長常以自我為中心，覺得佔了便宜「攞盡着數」便是對自己有利，沒想過他們的行為會直接影響子女，也沒想過其他人會怎樣看待他們，最後只會因小失大。希望他們多為子女前途着想，好自為之。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T