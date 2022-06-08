  • 26°C
香港時間 : 2022608日 (週三) 14:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
此為 hket App 限定文章
免費下載即享足本內容
前往
掃描開啟:

【超市大搜查】食油過度加熱或致癌　營養師教揀食油煎炒煮炸

13:45 2022/06/08

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

食油過度加熱可能會產生致癌物

在家煮食，要懂得選擇合適的食油！不同的食油，冒煙點也不同，部份只適合低溫煮食，若過度加熱，可能產生致癌物質。營養師將講解橄欖油、花生油、粟米油等食油，適合煎、炒、煮、炸或是其他烹調方式。

最新影片推介：

長時間加熱或生致癌物

根據本港食環署的資料，食油本身含有一些雜質，例如多環芳香族碳氫化合物(PAHs)。這些雜質經過長時間加熱後，可能會變得更為濃縮，或有時存在於加熱過程時所產生的油煙內。部份多環芳香族碳氫化合物曾被發現可致癌。

某些植物油如花生油，亦可能含有天然存在的「黃曲霉毒素」，黃曲霉毒素是一種人類致癌物。另外，有報告指出，食油經多次加熱後可能會釋出小量2-丙烯醛，這種物質對實驗動物產生毒性作用，但對人類健康的影響至今仍未得到證實。

低溫煮食VS高溫煮食

營養師吳耀芬（Kathy）曾受訪講解不同食油所適合的烹調方式。她表示，有3種食油冒煙點較低，只適合作涼拌沙律、小火炒、煎等較低溫的煮食方法。至於冒煙點較高的食油，則適合大部份烹調方法，包括高溫煎、炒、炸等。

點擊圖片了解食油的冒煙點、適用的烹調方式：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

高溫烹調產生反式脂肪　增患心血管病風險

另根據食安中心資料，食油經高溫精煉或烹調也會產生反式脂肪。過量攝入脂肪會增加罹患心臟病、肥胖症及某些癌症的風險，其中反式脂肪及飽和脂肪對心血管疾病的影響尤甚。

食物安全中心指出，牛油和豬油中的動物性油脂，含較多飽和脂肪酸。至於大部份植物性的食油，如粟米油、花生油、大豆油等，主要含不飽和脂肪酸。不過，植物性食油也並非全數健康。例如，椰子油和棕櫚油便以飽和脂肪酸為主，經氫化的植物牛油和起酥油則含較多的反式脂肪。

以下為多種食油的脂肪酸百份比：

食安中心提醒，每種食油每1克可提供9千卡的熱量，即使用的是健康的食油，也需要配合蒸、少油快炒等低脂烹調方式，以減少脂肪的攝取量。

營養師吳耀芬表示，各種食油所含的脂肪比例不同，植物油較好，因為不含膽固醇，但並非每種也好。

我會較推薦橄欖油和芥花籽油，因為它們所含的單元不飽和脂肪酸相對其他食油高，用來降低血液中的膽固醇水平，以及增加好膽固醇水平的功效較好。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【食用安全】一家5口長期用陶瓷餐具致集體鉛中毒　專家提醒：顏色愈鮮艷愈危險
11:51 2022/06/07
【食用安全】一家5口長期用陶瓷餐具致集體鉛中毒　專家提醒：顏色愈鮮艷愈危險
【食用安全】農藥VS有機VS基因改造水果　專家教睇標籤買生果避免致敏【附揀甜橙貼士】
14:00 2022/06/06
【食用安全】農藥VS有機VS基因改造水果　專家教睇標籤買生果避免致敏【附揀甜橙貼士】
【食用安全】荃灣生果檔買荔枝要求「走枝」被拒　拆解荔枝枝葉價值：可清熱解毒
18:16 2022/06/06
【食用安全】荃灣生果檔買荔枝要求「走枝」被拒　拆解荔枝枝葉價值：可清熱解毒

你可能感興趣

【食用安全】一家5口長期用陶瓷餐具致集體鉛中毒　專家提醒：顏色愈鮮艷愈危險
11:51 2022/06/07
【食用安全】一家5口長期用陶瓷餐具致集體鉛中毒　專家提醒：顏色愈鮮艷愈危險
【食用安全】農藥VS有機VS基因改造水果　專家教睇標籤買生果避免致敏【附揀甜橙貼士】
14:00 2022/06/06
【食用安全】農藥VS有機VS基因改造水果　專家教睇標籤買生果避免致敏【附揀甜橙貼士】
【食用安全】荃灣生果檔買荔枝要求「走枝」被拒　拆解荔枝枝葉價值：可清熱解毒
18:16 2022/06/06
【食用安全】荃灣生果檔買荔枝要求「走枝」被拒　拆解荔枝枝葉價值：可清熱解毒
食用安全 健康問題 致癌物 食品 椰子油 脂肪 癌症 膽固醇 心臟病 食安中心

最高瀏覽

【土地問題】網上瘋傳17秒影片　赤裸男女豪宅露台激烈交歡
18:59 2022/06/07
【土地問題】網上瘋傳17秒影片　赤裸男女豪宅露台激烈交歡
【網絡熱話】網上瘋傳赤裸男女露台交歡影片　36歲女涉有違公德被捕
今日 09:28
【網絡熱話】網上瘋傳赤裸男女露台交歡影片　36歲女涉有違公德被捕
【修成正果】陳家樂疑求婚成功　連詩雅被誠意打動答應做陳太
13:26 2022/06/07
【修成正果】陳家樂疑求婚成功　連詩雅被誠意打動答應做陳太