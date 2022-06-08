【醫生註冊】政府公布第二批海外醫生認可資格　首次有內地院校上榜

▲ 政府公布第二批海外醫生認可資格，首次有內地院校上榜。（資料圖片）

衞生署署長今日（8日）根據《醫生註冊條例》公布第二批涵蓋23項獲特別註冊委員會認可醫學資格的名單，當中包括復旦大學，是首間上榜的內地院校。

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復旦大學創校於1905年，是內地頂尖高校之一，現時屬於「QS世界百強大學」及「泰晤士高等教育世界百強大學」。

第二批認可醫學資格名單將於6月10日刊憲，同日生效，並將於6月15日提交立法會進行先訂立後審議的程序。連同首批於4月底公布並涵蓋27項醫學資格的名單，委員會至今合共建議承認50項醫學資格，並正積極推進其他非本地醫學院課程的評審工作，過程中不會剔除任何合乎既定條件的醫學資格。委員會期望可盡快分批提交餘下的認可醫學資格名單。

食物及衞生局局長陳肇始表示，委員會分批公布認可醫學資格名單，能讓合資格的非本地培訓醫生盡早循特別註冊途徑來港於公營醫療機構服務，紓緩現時公營醫療系統醫生不足的情況，同時讓有意到香港以外地方就讀醫科的學生參考以作出升學選擇。她有信心委員會能在本年內完成訂定認可醫學資格名單的工作。

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記者：黃穎津