【兒童發燒】4歲李元元發燒無學返扁嘴　醫生指退熱貼非真正降溫【附幼兒發燒處理法】

▲ 4歲李元元發燒在家休息，扁嘴慘慘樣。

4歲星二代李元元Lucy鬼馬趣緻，Lu媽為她開設的IG經常大曬萌照，昨日IG一輯相片卻見Lucy一臉愁容、扁嘴慘慘豬，原來Lucy發燒無得返學在家中休息，見她更要額頭貼上退熱貼，不過，有醫生指用退熱貼只能減輕不適，無助有效地真正降溫。

發燒不返學感抑鬱

藝人李璨琛（Sam）與時裝設計師太太梁志瑩（Sophia）兩夫妻結婚9年，2018年3月誕下女兒李元元（Lucy），Lucy肥嘟嘟、小丸子飯碗頭造形，加上童真鬼馬行徑，深得網民及廣告客戶喜愛，不斷拍廣告。

▲ Lucy貼退熱貼減輕不適。（IG圖片）

現年4歲的Lucy在跑馬地的天主教聖瑪加利大幼稚園讀K1，昨日（7日），媽媽發帖指Lucy沒有返學。

有人發燒知道冇得返學即刻抑鬱起來！

原來Lucy生病發燒，她需請假留在家中休息，見Lucy不舒服，收起了笑臉扁嘴，一臉慘慘樣，她穿上了小背心有助減低體溫，更要出動退熱貼貼在額頭上，坐在梳化和躺在爸爸身旁休息，亦有蓋上毛毯睡覺。

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網民紛紛留言希望Lucy早日康復，並建議一些補充水份的退燒方法，包括「飲多啲水水，休息多啲就好快好返㗎」、「元元！飲返啲益力多啦 Take a good rest」，亦有網民笑指「睇MC能解百病」、「慘慘Lu，播MC俾佢聽啦，咁就好快好返㗎」，希望元元見到喜歡的MC張天賦就會有精神。

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退熱貼降溫效果有限

發燒的Lucy用了退熱貼，其實是治標不治本。兒科專科醫生張傑曾接受TOPick訪問提及，使用退熱貼是物理性退熱方法，即透過皮膚上的血管，將多餘的熱力帶離身體，從而達到降溫的效果。不過，退熱貼只能接觸有限的皮膚散熱，效果有限。較好的做法是浸一個溫水浴，因為這個方法能接觸更多皮膚。

張醫生指，退熱貼只能減輕孩子不適，但不能影響免疫系統運作及殺死病菌，實際退熱效能作用力低，是「治標不治本」。而退熱貼沒有使用的年齡限制，但要盡量貼緊皮膚，因此背部、腹部、額頭均是適合的地方，這些位置亦是身體的軀幹，是發燒時溫度最高的位置。張醫生亦提醒，發高燒時有部分人傾向怕冷，退熱貼反而有機會令孩子感到不適。退熱貼亦有機會在小朋友亂動亂摸時鬆脫移位，遮掩口鼻造成危險，家長須密切觀察孩子情況。

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5歲以下兒童發燒處理

香港港安醫院（荃灣）曾發放一份「五歲以下兒童發燒處理」的安排，如孩子持續發燒，不妨可參考一下：

1. 曝露皮膚︰兒童由皮膚散熱，脫去衣服可減低體溫。給兒童穿太多衣服，反而會令體溫增加，有發燒抽筋的危險。

2. 溫水浴︰給孩子溫水浴使表皮血管擴張，幫助孩子體內的高熱散出體外。不要用冷水，因為冷水不會使血管流到皮膚而延遲體溫下降，也可將毛巾把孩子身體擦紅，這樣血液就流到表面而散熱。沐浴的頻密次數不限。

3. 水份︰給孩子喝大量水份，可預防脫水及減低體溫，令孩子覺得舒服，不要強迫喝白開水，而是給他喜愛的飲品。

4. 風扇冷氣機︰放一條濕毛巾在椅背上，用電風扇吹向毛巾，這樣會使房間清涼些。不要用電風扇直接吹著孩子，不要使孩子打冷震，這樣會延遲體溫的下降。冷氣機也可用來使房間清涼些。

5. 藥物︰必理痛會減低兒童的體溫，而缺乏六磷酸葡萄糖去氫酵素之兒童不可服亞司匹靈。塞肛用退燒藥只適用於高燒及有嘔吐之病童。

6. 發燒抽筋︰5歲以下的兒童會有發燒抽筋的情形。假如孩子正在抽筋，應將他向右側臥，雙腿屈曲向前，頭輕微向後伸以便口水流出，不要企圖插任何物件在他口中，盡快看醫生。

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責任編輯：王明芳