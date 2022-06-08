【護甲方法】貪靚常做美甲易令指甲脆軟 中醫推薦食療活血養甲
保健美顏 13:39 2022/06/08
女士愛美是天性，熱愛Gel甲更成爲習慣，若停止則會看不慣裸甲狀態。不過，頻繁Gel甲容易令指甲又軟又脆弱，註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」專頁發文，推薦茶療及湯水幫助活血養甲，亦列出護手護甲貼士，讓女士們的指甲能由内到外吸收營養。
最新影片：
梁醫師解釋，在中醫角度有稱「爪為筋之餘」，爪即是指甲、趾甲，靠肝臟精血濡養。梁醫師列舉指甲健康狀態，健康的指甲堅韌、紅潤有光澤；相反，不健康的指甲會軟薄枯燥、易脆裂甚至分離。人若基於血虛體質，氣血不足導致體内營養不足以養好臟腑，導致常出現指甲折斷、無光澤、變薄變軟症狀。
推薦食療：
1. 活血養陰茶（經期及孕婦不宜）
- 丹參9克
- 百合12克
- 麥冬9克
- 蜂蜜適量
2. 木瓜南瓜紅豆腰果湯（便秘者不宜多喝）
- 熟木瓜1個
- 南瓜半個
- 紅豆30克
- 腰果30克
- 花生30克
- 紅棗4粒
- 蜜棗2枚
另外，梁醫師建議幾項護手護甲貼士，從日常養成保養習慣。
▼點擊圖片放大
+7
+6
內容獲「註冊中醫師梁尹倩（Cinci）」授權轉載。
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
責任編輯：張沛