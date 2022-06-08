【護甲方法】貪靚常做美甲易令指甲脆軟　中醫推薦食療活血養甲

▲ 貪靚常做美甲易令指甲脆軟，中醫推薦食療活血養甲。

女士愛美是天性，熱愛Gel甲更成爲習慣，若停止則會看不慣裸甲狀態。不過，頻繁Gel甲容易令指甲又軟又脆弱，註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」專頁發文，推薦茶療及湯水幫助活血養甲，亦列出護手護甲貼士，讓女士們的指甲能由内到外吸收營養。

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梁醫師解釋，在中醫角度有稱「爪為筋之餘」，爪即是指甲、趾甲，靠肝臟精血濡養。梁醫師列舉指甲健康狀態，健康的指甲堅韌、紅潤有光澤；相反，不健康的指甲會軟薄枯燥、易脆裂甚至分離。人若基於血虛體質，氣血不足導致體内營養不足以養好臟腑，導致常出現指甲折斷、無光澤、變薄變軟症狀。

推薦食療：

1. 活血養陰茶（經期及孕婦不宜）

丹參9克

百合12克

麥冬9克

蜂蜜適量

2. 木瓜南瓜紅豆腰果湯（便秘者不宜多喝）

熟木瓜1個

南瓜半個

紅豆30克

腰果30克

花生30克

紅棗4粒

蜜棗2枚

另外，梁醫師建議幾項護手護甲貼士，從日常養成保養習慣。

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內容獲「註冊中醫師梁尹倩（Cinci）」授權轉載。

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責任編輯：張沛