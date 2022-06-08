【偉大母愛】單親媽為養家做地盤10年　失業港男跟母返工捱苦淚崩：佢仲走嚟幫我

▲ 一名港男剖白最近因為失業，跟單親媽媽返地盤工作，開工首日已難頂辛勞，與媽媽午飯時更忍不住掉下男兒淚。

媽媽為了養大孩子，幾辛苦都願意。一名在單親家庭長大的港男日前發文剖白，最近因失業決定跟從事地盤的媽媽返工，誰不知開工首日已難頂辛勞，與媽媽午飯時更忍不住掉下男兒淚，終於明白媽媽為養大自己，在地盤工作10年是非常偉大。

該名港男在「連登討論區」發帖文稱，年幼時父母離異，他自小與媽媽相依為命。由於媽媽讀書不多，只能做藍領如保安工作，每日早出晚歸。

我未起身佢已經出門，到我放學放工佢都未收工。

後來媽媽為給他較好的生活，一次機緣巧合下，毅然轉到地盤工作，一做10年。雖然收入增加，但卻經常聽到媽媽抱怨身體勞損疼痛，且母子的相處時間減少。

直至港男畢業，選擇了打份輕鬆工作，「返工就係上連登果（嗰）種」，可是受疫情影響致失業，日日做廢青，更花光積蓄、輸掉美股，終於決定跟媽媽到地盤工作。

最新影片推介︰

媽媽早起煮飯給兒帶返地盤

第一日開工，媽媽一早起身煮飯給他帶往地盤午膳，他問媽媽為何不在晚上多煮一點時，媽媽解釋︰「隔夜唔好食，想俾我食好啲」。出門後，他呻未到地盤已經汗流浹背，更需在炎熱天氣下工作，「到做嘅時候仲辛苦，我自問做gym（健身）2年，都頂唔順」。

港男需要把3包合共120公斤的水泥，抬上一個轆、俗稱「雞公車」的手推車上，但他完全未能推動，他嘗試調整姿勢再推卻反車，「最後都要我阿媽走過嚟幫我」。

曾看輕地盤工 體會媽媽10年辛酸

終於熬到12時午膳，兩母子坐在地上吃飯休息，他回想起以前曾看不起「地盤佬」，現在他也如其他地盤工坐在地上吃飯，明白到以前自己的想法錯誤。他又深深體會到媽媽這10年間的辛酸，忍不住掉下男兒淚。

我望一望我阿媽，佢問我夠唔夠食，唔知點解我嘅眼淚突然湧出嚟，我即刻低頭望住個飯，係咁眨眼，試圖將眼淚擠返入去，『夠呀，你食啦……』

網民讚揚母愛偉大

帖文感動了大批網民，讚揚母愛偉大，並讚港男的母親是一位好媽媽，「睇到眼濕濕」、「真正愛自己細路嘅父母，動力係好大」。網民鼓勵港男要俾心機工作，讓媽媽可以安享晚年。點擊圖片即睇更多網民留言︰

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

投選心儀小學名單，TOPick即賞你Bless鹼性水飲品券一張︰https://bit.ly/3M9aKHC

免費【呈分試急救班】立即報名︰https://bit.ly/3sFJRE8

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯：王明芳