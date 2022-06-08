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【虐貓判罰】貓兒生病末有求診獸醫　銷售員判服務令官斥忙碌非藉口

社會 13:06 2022/06/08

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被告温緯星。(梁錦麟攝)

36歲男汽車銷售員涉未有為其飼養的5隻貓提供獸醫服務，以及忽略牠們，以致單位內充斥貓的排泄物兼傳出惡臭，鄰居感有異後報警揭發事件。涉案銷售員早前承認殘酷對待動物罪，今（8日）於西九龍裁判法院被判100小時社會服務令。裁判官判刑時指，被告應為其寵物提供乾淨的環境，以及獸醫服務，工作忙碌並非藉口。

被告温緯星（36歲）報稱售貨員，早前承認1項殘酷對待動物罪。控罪指，被告於2021年9月25日，在荃灣青山公路深井段碧堤半島一單位內不合理地忽略5隻貓，即提供獸醫服務，令其受到任何不必要的痛苦。

裁判官判刑時指，動物有權在免受痛苦下生存，大家應仁慈地對待動物。裁判官考慮到代表律師早前呈上的案例為時已久，認為現時社會日益重視殘酷對待動物罪，罰款並不足以了事。

裁判官續指，被告應為其寵物提供乾淨的環境，以及獸醫服務，工作忙碌並非藉口。裁判官考慮到被告主動認罪及有悔意，遂判罰100小時社會服務令。裁判官續指，考慮到被告欠債200萬，財政壓力大，故不下令被告支付逾7萬元的住宿費予愛協。

案情指，被告鄰居發現被告單位傳出臭味，並看見1隻瘦弱的白貓出現在被告單位的露台上後報警。警方到場後發現單位內有5隻貓，並傳出濃烈味道，地上有大量排泄物，至於貓兒的食物盆及水盆亦充斥污漬。警誡下被告稱每天均要工作，不知道貓兒生病，而未有帶牠求醫。

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記者：梁錦麟

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