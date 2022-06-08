【虐兒案】涉疑用膠衣架襲擊4歲童手及背部　31歲男被捕

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網上流傳一段影片，有一名約30多歲的男子，在住宅單位手持衣架喝令男童站著，更情緒激動地以衣架狂打男童手及背部，期間未有理會男童嚎哭求饒，多次喝令男童「企喺度」。詳情即看【下一頁】

警方今日（8日）表示，留意到網上流傳一條片段，片段顯示一名男子在一個住宅單位懷疑以膠衣架襲擊一名男童的手及背部。



元朗警區刑事調查隊第十三隊接手調查案件，經初步調查，人員周二（7日）晚上在元朗區拘捕一名31歲男子，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略，現正被扣留調查。該名4歲男童清醒被送往屯門醫院檢查。

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責任編輯：余思嵐