【星二代筍盤】感激母親吳婉芳支持追夢　胡智同開健身中心盡展藝術天份

▲ 胡智同熱愛藝術。

前港姐亞軍吳婉芳一向保養得宜，獲外界封為「不老港姐」。她與丈夫胡家驊育有兩子一女：大仔胡智略（Caspar）、二仔胡智同（Lynus）及幼女胡智晴（Helene）。而當中畢業於牛津大學拉斯金藝術學院的Lynus，多才多藝，積極追求藝術創作的熱忱，早前更首度舉行個人畫展。

胡智同雖然有位港姐媽媽，但他對娛樂圈暫時沒有興趣，而選擇進軍在健身及藝術界。他現時是除了是位新晉新藝術家，還身兼企業家、健美選手、私人健身教練等多職，高大威猛的他，難怪被封為「筍盤」。

▲ 胡智同熱愛藝術，從繪畫中表達內心感受。（受訪者提供）

上月底他在中環舉行首次個人畫展《胡智同：色彩的巡禮》，得到城中不少名人出席支持，包括許晉亨、李嘉欣夫婦、李國能、何超瓊、周汶錡、許劍龍、季玉年、張宇成、林烜靚、張頌仁等。畫展反應不俗，部份展品亦可供選購，每幅畫價值10萬至20多萬港元，展覽完結後，場地將會改裝成多元化健身中心。

視繪畫如寫日記

胡智同今次舉行畫展，全因為有感近年面對世界及自身的轉折，透過藝術創作尋求自我慰解和宣洩，亦更為了解內心世界，在畫展中展示超過30件作品，其中焦點為《~700納米》肖像畫。胡智同以畫筆描繪出8位他自細便認識的人物。包括：董建華先生、何厚鏵先生、李國能先生、胡寶星先生和胡方雪芬女士、何超瓊女士、許晉亨先生、胡吳婉芳女士。

胡智同解說：「它們都是個人記憶，對我來說都是日記。我根據當時正在發生的事情進行繪畫，無論是在我周圍還是在我身邊，或者從其他人告訴我的事情或記憶中獲得靈感。我用這些靈感和顏料來傳達我的信息。 我一直希望給觀眾帶來正能量的信息。儘管有些作品看起來情緒化和喜怒無常，但我希望人們能把這個節目作為一個整體來看待，並開始自我反省、自我評價。」

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表達對母親的愛

在此8幅畫作中，他認為都同樣令自己難忘：「但如果我必須選擇一個，我會選擇我母親的。因為這是整個系列的最後一幅畫，我真的很投入到這幅畫中——不僅試圖畫臉，還試圖捕捉我母親的個性和性格。 」

胡智同跟媽媽吳婉芳一向十分親密，今次其中一幅作品便以母親為主角，因是最熟悉不過的親人，創作過程也是靈感不斷。畫中，靈魂之窗成為構圖的重點，Lynus解釋：「 她的畫是8幅作品中最抽象的，因為我從出生就認識她，如果我在繪畫時某個地方犯了錯誤，就會立刻注意到！我相信自己能夠捕捉到她的性格，（在作品中）能通過她的眼睛，便能顯示到這是她。」

而通過畫作，胡智同最想表達出對媽媽的愛意「當中可感受到她無條件的愛，和對我想追求夢想的支持，她就是我的一縷陽光。」

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Lynus兒時夢想本是任職建築師，至中學時因參加暑期課程而喜歡上繪畫，不過最初考上牛津大學時，本是修讀建築，後來才依著喜歡轉修藝術，因此他亦感謝母親的支持。「我最初選擇修讀建築系，但經過一個夏天的實習和課程，意識到這並不適合我。」

開設概念健身中心

他指一直認為建築學是關於設計，亦必須通過不斷的努力達到巔峰。「可是為別人設計，總是伴隨著限制，因為當中可能會有客戶的要求。 其實我喜歡建築的原因是它的藝術性和創造性，藝術本身應有無限的自由，可以做自己想做的事，以自己想要的方式表達，而當中沒有對錯之分。 」因此最後Lynus選擇更能發揮自我的藝術課程，並透過畫筆去表達內心。

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胡智同本身充滿愛心，家中養有多頭狗狗，也曾以愛寵作為筆下的主角。「我以前也畫過動物，不過都是受委託而創作的，寵物在我的作品是中常出現的，但沒有去設定甚麼主題，目前我專注於人類的情感和互動，並以作品來傳遞信息。」

他更希望自己所想做的工作，能實踐幫助別人的願望，例如跟與友人合資開設的概念健身中心，這是他在疫情期間，有感不少地方被要關閉，因此構想出一個心目中的多元化健身空間，亦希望人們來到不止健身，還可以欣賞藝術，成為一個可以放鬆身心的場所。

在場內包含一個旨在提倡創意創新和社交互動的快閃空間，他信人體是一個具不斷進化潛能的活雕塑，而正是這個哲學信念，促成了這個混合了健身與藝術之間的界限的多功能概念空間，盡展Lynus的藝術天賦。

記者：陳家昌

