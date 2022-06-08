  • 25°C
香港時間 : 2022608日 (週三) 13:50
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【膠袋收費】政府修例擬提高膠袋徵費至1元　目標今年底實施

社會 13:29 2022/06/08

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

（資料圖片）

政府今日（8日）表示，已展開有關優化塑膠購物袋收費計劃及全面落實玻璃飲料容器生產者責任計劃的附屬法例的立法程序，目標是在12月31日開始實施優化計劃，每個塑膠購物袋的收費由現時最低5角提高至最低1元

當局建議修訂《產品環保責任條例》（第603章）優化現行塑膠購物袋收費計劃，包括取消現時對盛載冰凍或冷凍食品的塑膠購物袋的豁免；只有購買沒有包裝或並非完全載於任何包裝的食品，或購買以非氣密包裝的餐飲外賣，才可獲免費提供塑膠購物袋，並以每單一交易一個免費袋為基本原則；及每個塑膠購物袋的收費由現時最低5角提高至最低1元。
 
 另外，當局亦建議訂立《產品環保責任（受規管物品）規例》，為實施玻璃飲料容器生產者責任計劃訂明運作細節，包括訂定循環再造徵費的水平（建議每公升0.98元）。目標是在2023年首季正式全面實施玻璃飲料容器生產者責任計劃。
 

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐
 

　　

 

相關文章

【洗黑錢】涉就網上售賣冒牌物品清洗黑錢　海關拘捕23歲男
今日 11:51
【洗黑錢】涉就網上售賣冒牌物品清洗黑錢　海關拘捕23歲男
【新冠疫情】今年初有9500多部粵港跨境私家車未返港　陳帆：已批准約840宗車輛續牌
今日 12:38
【新冠疫情】今年初有9500多部粵港跨境私家車未返港　陳帆：已批准約840宗車輛續牌
【行山意外】新娘潭有女子跌落山澗　消防到場救援
今日 13:02
【行山意外】新娘潭有女子跌落山澗　消防到場救援
【虐兒案】涉疑用膠衣架襲擊4歲童手及背部　31歲男被捕
今日 13:15
【虐兒案】涉疑用膠衣架襲擊4歲童手及背部　31歲男被捕

你可能感興趣

【洗黑錢】涉就網上售賣冒牌物品清洗黑錢　海關拘捕23歲男
今日 11:51
【洗黑錢】涉就網上售賣冒牌物品清洗黑錢　海關拘捕23歲男
【新冠疫情】今年初有9500多部粵港跨境私家車未返港　陳帆：已批准約840宗車輛續牌
今日 12:38
【新冠疫情】今年初有9500多部粵港跨境私家車未返港　陳帆：已批准約840宗車輛續牌
【行山意外】新娘潭有女子跌落山澗　消防到場救援
今日 13:02
【行山意外】新娘潭有女子跌落山澗　消防到場救援
著數優惠 食用安全 外賣 食品 商場 餐飲

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【土地問題】網上瘋傳17秒影片　赤裸男女豪宅露台激烈交歡
18:59 2022/06/07
【土地問題】網上瘋傳17秒影片　赤裸男女豪宅露台激烈交歡
【修成正果】陳家樂疑求婚成功　連詩雅被誠意打動答應做陳太
13:26 2022/06/07
【修成正果】陳家樂疑求婚成功　連詩雅被誠意打動答應做陳太
【死因研訊】菲傭來港工作近4個月後身亡死因研訊　胞妹指死者凌晨3時需起床工作
14:53 2022/06/07
【死因研訊】菲傭來港工作近4個月後身亡死因研訊　胞妹指死者凌晨3時需起床工作