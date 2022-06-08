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【遊日保險】遊日須買醫保兼承保新冠肺炎　旅業教路買保險的注意事項

社會 13:31 2022/06/08

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

（iStock圖片）

日本由本周五（10日）起恢復接納外國觀光旅行團入境，旅客必須戴口罩及消毒、購買私人醫療海外保險等。本地旅遊業界指，外遊醫療保險必須承保旅客於當地染上新冠肺炎後的費用，如醫療費用、額外的住宿及交通費用等，保額沒有強調要求多少。

不過業內人士提醒，外國人於日本住院及求診費用高昂，相關保單列明支付醫療及住院一定金額的費用，對旅客才有較大的保障；又指本地保險公司有出售有關產品，價格由100多至300多不等，受保人須符合特定條件，如已接種2劑疫苗，遵守日本政府對旅客的限制等。

東瀛遊執行董事禤國全稱，坊間有保險承保旅客出發前在香港感染新冠肺炎或被港府強制隔離的指定損失；旅客外遊時不幸染疫的住院費用；在目的地被懷疑或確診染疫，被當地政府強制隔離，受保人可於強制隔離期間獲得定額現金津貼。

7月中會帶團到日本的旅遊達人項明生提醒，外國人在日本住院及求診費用高昂，建議相關保單列明保障醫療及住院金額須足夠支付多日住院及醫療的費用，保障金額達50萬或100萬，才有足夠的醫療保障，惟受保人須符合特定條件，如已接種2劑疫苗，遵守日本政府對旅客的限制等，部分保單可豁免12歲或以下兒童的接種要求，提醒購買外遊醫保前須留意條款。

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記者：陳麗娜

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