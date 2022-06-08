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【日本通關】永安推8天東京輕井澤遊　包檢疫酒店團費19,999元起

社會 14:10 2022/06/08

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

（iStock圖片）

日本由本周五（10日）起恢復接納外國觀光旅行團入境，本地旅行社紛紛推出遊日行程，永安旅遊亦推出了「東京、輕井澤　悠遊夏日8天之旅」，包7晚回港檢疫酒店連早午晚3餐，團費19,999元起，出發日期為6月24日及7月1日，詳情可瀏覽永安官網

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旅行團往返航班乘坐香港快運航空，行程包括日立海濱公園賞花、偕樂園、茨城花之樂園Flower Park、 淺間山、鬼押出園、白絲瀑布、雲場池、山中湖花之都公園、 清流之里、天上山公園(包索道纜車)、Hana Biyori、 淺草雷門觀音寺、晴空塔、新國立競技場及2晚溫泉酒店。7晚回港檢疫酒店將會入住銅鑼灣皇悅酒店或香港富豪機場酒店，或其他同為四星級的指定檢疫酒店。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

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記者：陳麗娜

 

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