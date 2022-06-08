【設計精英】「霓彩躍動」比賽年青設計師盡展創意　重塑本港街頭霓彩美景

▲ 本地大專院校學生在首屆「霓彩躍動 RE:ON LIGHT」設計比賽中，盡情發揮創意。（圖片由有關機構提供）

由富士膠片商業創新香港有限公司主辦的首屆「霓彩躍動 RE:ON LIGHT」設計比賽公佈賽果。比賽於去年進行，為本地各大專院校（包括學位及非學位課程）學生，提供發揮創意的機會，參加者可運用富士膠片商業創新最新的Revoria™ Press PC1120六色生產型數碼印刷系統打印設計作品，呈現香港標誌性的霓虹街景，藉以激發創意、促進靈感交流。

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是次比賽反應熱烈，並獲得香港知專設計學院及香港理工大學代表支持及擔任評審。6位專業評審分別為香港知專設計學院傳意設計學系系主任譚智恒先生、香港知專設計學院傳意設計學系署理高級講師黃卓欣女士、香港理工大學設計學院導師陳子峯先生、香港理工大學設計學院導師吳茂蔚先生，以及富士膠片商業創新香港有限公司市場部及供應鏈管理總監陳偉明先生和富士膠片商業創新香港有限公司藝術總監黃偉俊先生。

評審團隊分別從參賽作品的原創性、創意表達、概念運用、特別色應用（即富士膠片商業創新的獨特色系包括金、銀、透明、白及及霓虹色）及匯報表現進行評分，經過嚴謹的評審後，最終選出最後5強及大獎一名，以及由投票選出的人氣獎一名。

▲ 大獎作品——郭翠瑩「Once in a Blue Moon」。（圖片由有關機構提供）

大獎由來自香港知專設計學院的郭翠瑩奪得，獲頒獎座及5,000港元現金劵；同樣來自香港知專設計學院的蔡宛熒則奪得人氣獎，獲頒獎座及3,000港元現金劵。入圍最後5強的參賽者，各獲頒獎狀及1,000港元現金劵。

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評審之一、富士膠片商業創新香港有限公司市場部及供應鏈管理總監陳偉明先生表示︰「是次比賽的參賽作品水準甚高，參加者無論創意、概念、以及對富士膠片商業創新特別色的運用等，均發揮得淋漓盡致，融入創新設計，帶來不少驚喜！」

陳偉明先生續指，希望是次比賽能激發本地青年設計師的創造力和才華，配合先進技術深化香港傲視全球的霓彩文化，展示設計創意的無邊界與無限可能，並支持香港印刷及設計行業的可持續發展。

▲ 香港知專設計學院的學生參加富士膠片商業創新香港的工作坊，學習基本印刷和設 計知識，以及最新的打印技術在不同承印物上的可塑性。（圖片由有關機構提供）

而富士膠片商業創新香港的專業團隊於比賽前，更與香港知專設計學院攜手舉辦工作坊，共計百名學生參加。導師教導學生基本印刷和設計知識、展示富士膠片商業創新最新的Revoria™ Press PC1120六色生產型數碼印刷系統（Single-pass 6-color 碳粉式靜電複印術）的高兼容性與技術突破，呈現設計者的創意意念及分享有關技術在藝術作品和不同承印物上的應用。

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責任編輯︰林綺玲