【電視節目】家中4部電視許多沒有打開 李韡玲：全家都戒了電視癮

▲ 電視節目的吸引力已經減退。

一日，朋友問我有沒有看某個電視台的節目？我腦筋一時轉不過來，腦裏嗡的一聲，電視台？彷彿一個陌生的名詞。原來，我已經超過兩年沒有看電視節目，枉我家還安置了四部電視機，這段期間是沒有開啟過的，看來是全家都戒了電視癮。

因此，它們是否存在，已不在我care之列。原因？大家都太忙吧！如果硬要多加一個理由，那該是希望no news is good news吧！實在一點說，今日的資訊太發達、太無處不在了，打開手提電話，就嗖的彈出許多各地各樣的消息來，不過，有時也不知道是真是假，乾脆delete算了，免得亂我心者，今日之日多煩憂。

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已經對電視節目失去興趣者，非我一人，所認識的朋友當中，也不乏像我的這種觀感。加上疫情改變了對人生的看法，不是退後而是要抓緊時間，來完成的事情實在太多，不欲在「估下估下」的事情上耗費無謂的工夫。

電視節目對我輩的吸引力已經減退，還記得小時候會對《古靈精怪東南亞》這類節目看得津津有味，因為新奇，但今日卻是太陽底下無新事了。

原文刊於《經濟日報》，原題為「抓緊時間做事情」

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