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【2022香港小姐】張靜婷選美經驗豐富　社交網藏福利照吸Like展實力【多圖】

娛樂 16:03 2022/06/08

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

Janice選美經驗豐富！

TVB年度選美盛事《2022香港小姐競選》在昨日（6月7日）於將軍澳電視城進行第二輪面試，共有42位參加複選的佳麗現身會見傳媒。

當中在首輪面試被視為今屆港姐大熱的佳麗：連詩雅師妹邢慧敏（Sharon）、林俊賢女兒林卓錡（前名林鈺洧）、「翻版胡琳」Robin和張靜婷（Janice）都有份入圍參加複選。

最新影片推介：林凱恩專訪

【香港小姐2022】連詩雅師妹惡鬥林俊賢女兒　次輪面試多「特色組」佳麗【多圖】

Janice選美經驗豐富

雖然外界焦點一直放在邢慧敏和林卓錡身上，不過其實有多次選美經驗的Janice同樣不容忽視！皆因她早在19歲時已參選過港姐面試，只是最終未有入圍，故今年27歲的她再捲土重來，並直言對自己入選有信心，以及透露參加選美是其夢想之一。

其實她除參選港姐外，原來Janice在23歲時亦參選過《2018亞洲小姐競選》，並打入香港區十強，惟沒獲得任何獎項，但總算吸取參選經驗。

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社交網收藏性感照

Janice身材非常均稱，亦十分大方毫不吝嗇向大家展示美好身段。從其社交網可見當中有不少性感及泳照，不時向網民派幅利，難怪有 2.1萬追蹤者。

另外，她在社交網自稱為Blogger，不時分享美容、運動以及飲食的資訊，故她不但有參賽經驗，而且亦在鏡頭前表現非常淡定。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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