【大腸癌篩查】藝人方力申親揭三年照兩次腸鏡原因　有機構引入在家採樣測試

▲ （曾耀輝攝）

大腸癌在本港十大常見癌症中排第二，目前大腸癌篩檢工具為大腸鏡及大便隱血測試，惟兩者亦各有局限性。有基因及診斷檢測公司近年引入一種非入侵性的糞便基因測試，可偵測早期大腸癌，用家只要在家進行測試，等候五天便可獲得結果，靈敏感達約96%。腸胃肝臟科專科醫生表示，根據外國數據有一半大腸癌患者確診時病情已達第三期，提醒40歲或以上人士即使沒有健康問題，也應及早進行篩查。

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藝人方力申今日（8日）在記者會上作為嘉賓，分享自己數年前因身邊的親友不幸患上大腸癌，其藝人工作又經常食無定時，坦言「怕死」的他接受了首次大腸鏡檢查，其後更在三年內進行兩次檢查：

我怕死呀嘛，因為大腸癌是很難得知的，朋友建議我40歲左右就要做腸鏡檢查，我三年做了兩次，不是三年抱兩呀，是因為真的好擔心。

他直言每次接受大腸鏡檢查都需控制飲食、接受麻醉、親自到診所等非常不方便。他近日嘗試使用多靶點糞便基因（FIT-DNA）測試作篩檢工具，直言其比做大腸鏡檢查方便，又可避免因外出而增感染新冠肺炎的風險，笑言已呼籲身邊年過40歲的朋友每一至三年都要測試一次，「在家中做大腸癌測試真係方便好多。」

腸胃肝臟科專科醫生何鴻光表示，大腸癌是香港的常見癌症，早期可以沒有病狀，根據外國數據甚至有一半的患者，確診時已到第三期病情。他分享臨床上曾遇一名50歲男子，任職消防員，他在約半年前發現其大便習慣有改變，至兩三個月前求醫揭已確診第三期大腸癌，需要接受手術；另遇過最年輕的個案是30多歲，有家族史。

何表示，雖然該名消防員生活習慣良好，不煙不酒，亦無家族史及長期病患，但強調其實健康人士亦有患病風險，而早期篩查能有助檢測者及早發現腸道內的異常生長細胞並儘早接受治療。

他表示，任何人士如有大腸癌家族病史、出現異常腸道症狀如便秘、腹脹或血便、過去曾患有腸瘜肉或年齡超過45歲的人士，應特別注意他們的腸道健康狀況，而他們也不應使用多靶點糞便基因（FIT-DNA）測試，而是接受大腸鏡檢查。

有關測試是透過檢測糞便中的DNA變異及大便隱血，而及早偵測早期大腸癌及晚期腺瘤，靈敏度分別為95.54%及63.47%，比現時流行便用的大便穩血（FIT）測試的靈敏度高，其亦只需要在家做檢測，毋須如以往做大腸鏡一樣需到醫院或診所作檢查，同時可免卻做大腸鏡前腸道需透過禁食作充分的嚴格準備，或因檢查而引發的併發症及創傷。

不過，有關測試暫只適合在香港醫思醫療集團接受面診及遙距診症服務的人士，醫生會按其情況而建議使用該測試或接受其他檢查。有關檢測每次費用為3000元，使用者只需要在採集樣本後，將樣本交回實驗室，等候五天就可得知結果，與現時的大便隱血（FIT）測試得知結果的時間相約，其後會由醫生為病人解釋報告，如結果呈陽性會由醫生轉介接受腸鏡檢查。

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記者：郭詩詩