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【新冠疫苗】病人組織憂影響輪椅使用者和長期病患者　聯署促暫緩醫療處所推疫苗通行證　

社會 14:54 2022/06/08

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專科門診診所。（資料圖片）

下周一（13日）起於食物及衞生局、衞生署及醫院管理局轄下的指定醫療處所，以行政方式實施「疫苗通行證」安排。多個機構與病人組織聯署，希望政府考慮暫緩執行有關政策，或者容許病人及其照顧者進行即日的快速測試陰性結果，作為進入處所的條件。

香港病人政策連線、路向四肢傷殘人士協會、康青會、自強協會和嚴重弱智人士家長協會的聯合聲明，表示擔心有關政策將會嚴重影響市民使用有關醫療服務，尤其是輪椅使用者和長期病患者，他們相當倚賴醫管局專科門診服務去跟進病情和領取藥物。

聲明指，在病友組織當中，有成員因為身體狀況不適合接種疫苗，亦有嚴重長期病患者因擔心疫苗對身體產生不可預計的副作用而不選擇接種，同樣均不獲得醫療豁免書，即使有關政策容許48小時內陰性核酸檢測結果代替，未接種疫苗的長期病患者必須額外外出進行核酸檢測，這要求亦對他們造成不必要的麻煩及增加外出感染風險，亦會加深檢測站的負荷量。若果陪診人士不符合疫苗通行條件，他們即使在48小時內進行核酸檢測，仍不能陪伴有關人士進入有關處所。

多個機構與病人組織認為，現時的疫情處於平穩，沒有必要將疫苗通行證擴展至醫療處所，質疑有關政策違背政府多年以來實施的醫療安全網政策。

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責任編輯：余思嵐

 

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