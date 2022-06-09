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【糖尿病】19歲患糖尿病年輕化趨勢堪憂　患脂肪肝宜定期驗血糖防變糖尿病

醫生診症室 13:39 2022/06/09

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內分泌及糖尿科專科醫生陳諾表示，曾有研究指兩成正常體質指數（BMI）人士都有非酒精性脂肪肝問題，這類病人有很大風險會演變為糖尿病。

糖尿病前期，是指血糖指數處於血糖踩界或偏高的情況，但仍未達致糖尿病的標準，盡管如此，代表身體對胰島素的需求已經開始比正常人多，是患上二型糖尿病前的警號。不要灰心，從飲食及運動入手，此階段仍有逆轉的機會，能否把握乃是事在人為。

醫生：脂肪肝易演變為糖尿病

糖尿病前期，即表示此病已逐步埋身，原來無論是糖尿病前期以及糖尿病初期都並無徵狀，要血糖高得嚴重時，徵狀方會顯現。內分泌及糖尿科專科醫生陳諾論其定義，是指抽血驗空腹血糖正常應為低過5.6mmol/L，當指數高於7.0mmol/L即表示已患上糖尿病，而糖尿病前期是空腹血糖處於5.6mmol/L至7.0mmol/L之間範圍。

陳醫生說也有另外一個診斷法，是進行葡萄糖耐糖測試，部分人有隱性前期糖尿，於空腹血糖檢測時，結果可以是正常低過5.6mmol/L，惟飲完75克葡萄糖水、第二個小時後再抽血，處於7.8mmol/L至11mmol/L範圍，便屬於前期糖尿。

陳醫生提醒，脂肪肝易演變為糖尿病，患者宜每半年檢驗血糖。（iStock）

也有情況是，當事人接受空腹血糖及葡萄糖水測試後，數字顯示正常。有第三個方法進一步知悉情況，是空腹時同時抽血糖及胰島素。「就算是血糖正常，如胰島素有所飆升，屬於再前期少少的糖尿病。」糖尿病已出現並持續一段時間，已難回復。糖尿病前期有機會逆轉，因此及早進行檢測十分重要。

年僅19歲已有糖尿病

最常引起糖尿病前期原因包括非酒精性脂肪肝，因過重或家族遺傳導致，惟香港中文大學曾有研究，兩成正常體質指數（BMI）人士都有非酒精性脂肪肝問題，這類病人有很大風險會演變為糖尿病。「有脂肪肝病人應每半年去檢測一次血糖，無脂肪肝的一般人士也應每年驗一次。而且，二型糖尿也愈見年輕化，年輕至19歲的患者也有，與快餐文化、運動少、長期久坐打機、玩手機息息相關。」

陳諾醫生指出，糖尿病前期以及糖尿病初期都並無徵狀，定期檢測以了解身體狀況。（被訪者提供）

陳醫生指，血壓血糖膽固醇「三高」患者，出現糖尿病的機會也會增加。也有準媽媽在懷孕期出現妊娠糖尿，生產後妊娠糖尿會消失，但將來出現二型糖尿病的風險大大增加。

要扭轉前期糖尿，注意飲食及勤做運動有助益，陳醫生指如年紀大較從難運動方面入手，或需要依賴藥物改善。後生一族小心飲食、多做運動，大有機會逆轉前期糖尿。

定時檢測血糖狀況，有問題要及早求醫。（iStock）

他叮囑巿民，可定時在家「拮手指」以監察血糖情況，目前也有一些在上臂後方佩戴小型感應器，以檢測儀進行掃描，即可顯示體內的葡萄糖水平，並接駁及儲存手機內，幫助患者了解哪些食物會令自己血糖上升，平日要避免或減少進食。

藥物抑制胃口減食量

要預防糖尿病，陳醫生表示，是平日要監察自己體重、少吃甜食煎炸及澱粉質高的食物、每日最好做到20至30分鐘帶氧運動（如緩步跑、急步行），減少糖尿病的出現。

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他提到有一種GLP-1型注射針劑需每一星期皮下注射，屬於腸胃賀爾蒙藥物。「這類藥物能抑制胃口、吃下食物後沒那麼快『落隔』，令當事人不會一次吃太飽，從而令體重下降，減低胰島素抗阻出現。一些肥胖症的前期糖尿病患者，這類型藥物頗有幫助，減肥之餘脂肪肝也有改善。」

記者：周美好

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