【為母則強】辭工陪自閉兒訓練零進展感崩潰　醫生港媽靠丈夫一席話醒覺找回幸福

▲ 黃溢妮和丈夫Alan陪伴著兩名子女成長。

「我叫黃顥之，今年8歲......」

自我介紹對一名8歲小孩應該輕而易舉，但對於有中度至嚴重自閉症的顥之，卻是花費多年時間訓練的成果。醫生媽媽黃溢妮（Stephenie）在兒子年幼時，努力每周陪做5日訓練，最終卻被告知兒子須讀特殊學校，令她一度大受打擊。不過，在陪伴兒子成長的過程中，她發現需要改變的不是兒子，而是父母的心態，也令她反思自己所追求「正常」的路，對兒子是否有益處。

從事醫美工作的醫生媽媽Stephenie，與任職金融業的丈夫Alan，育有10歲的大女Clarisse和8歲兒子顥之。在顥之1歲時，她已察覺異常，例如無法取得顥之的注意力，有一次顥之咬破了一個汽球，「砰」一聲大家都嚇壞，顥之仍毫無反應。直到1歲半顥之也不懂說話，最終經過評估確定兒子患有自閉症。

當時Stephenie一家因丈夫工作關係移居至澳門，但為了讓兒子得到更好的治療，他們決定提早回港，Stepehenie更辭去工作半年，每星期與兒子做5日密集式訓練，包括言語治療、大小肌肉訓練等。

雖然Stephenie明白，所有治療都不能心急，最少要試半年至9個月，才可以看到有沒有成效，但眼見兒子零進展，心裡仍不免焦急。

半年都沒有進步，身邊的人又說不可以錯過黃金期，於是我就很著急。替兒子戒食物，最高峰吃13種Supplement（補充劑），還有做針灸等。

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重新認識自閉症兒子

在顥之3歲時，機緣巧合下，Stephenie認識了「努力試」訓練中心，令她的思維、觀念都有大轉變。自閉孩子行為背後都有原因，中心的課程教Stephenie如何認識兒子、如何與他相處和做訓練。兒子的感官比較低敏，所以他整天都像在發夢，多做蕩鞦韆的訓練，可以刺激感官。

Stephenie發現，兒子玩鞦韆時，會開心到笑出聲，但又不能長時間霸住公園設施，最後她決定在家裡安裝鞦韆，其後亦購入一系列感統訓練設備，訓練孩子的大小肌肉和身體協調能力。

全職跟兒子做了一段時間訓練，開始有起色、有反應，可以跟到簡單的指令。

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曾歷崩潰時刻

最初，Stephenie的期盼，是把握兒子的黃金期密集訓練，讓兒子慢慢跟上正常孩子的步伐，讀一年特殊幼兒中心（S位），然後銜接普通幼稚園，再上主流小學，不料評估中心的評估結果，卻令Stephenie的大受打擊。

兒子要入讀中度智障學校，我接受不了，發現自己的努力沒有成果，發現兒子不會變成正常人，那一刻我很崩潰。

而更令Stephenie難受的，是她和Alan帶當時5歲的顥之到私人會所的兒童遊樂場玩耍，不料顥之竟當眾脫褲大便，甚至把大便弄得到處都是。Alan一手抱起兒子去更衣室，Stephenie不斷道歉，並與工作人員一起清潔，更擔心會被人拍片放上網。回家後，Stephenie嚎啕大哭，不但覺得很醜，更擔心顥之的前景。

▲ 顥之對媽媽十分親暱。（陳國峰攝）

反思自己

慶幸，在最徬徨的時間，丈夫Alan成為最有力的後盾，他引導Stephenie從另一角度看事情，他表示，即使兒子是正常人，長大也可能不長進，敗掉父母的身家。相反，顥之乖巧聽話，而且會一輩子陪伴在父母身邊。Stephenie才驚覺自己為了讓兒子變成正常人，忽略很多生命的小確幸，也令她反思自己，

我追求的那條所謂「正常」的路真是那麼重要嗎？如果他突然變成正常人，那就不是我的兒子了。

改變了想法，不代表放棄，相反，Stephenie和Alan仍積極與顥之做訓練，希望將來他可以有自理能力，亦希望能幫他找到方法表達自己。現時顥之雖只有3歲智商，但能說自己的名字、年齡，也懂得刷牙、洗臉、更衣和吃飯，未來亦會繼續訓練他自己洗澡和如廁，盼望在他青春期前能獨立自理。

兒子現在已上了軌道，很多訓練都是學校老師跟他做，我們也請了家教老師，每周4日到家，因為我不想跟他相處的時間都是做訓練。

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陪伴女兒

在兒子年幼時，Stephenie和Alan投放大量時間陪伴訓練，難免少了心力在大女Clarisse身上，Clarisse亦曾表達不滿。Alan憶述，以往家庭活動都是全家出動，例如去游泳、遊樂場等，但慢慢發現Clarisse不想參與，

因為如果一齊活動，我有80%時間都是望住兒子。近兩年，我開始跟女兒有單獨相處的時間，即使是全家活動，也會以姐姐為中心。

Stephenie補充，現時Clarisse長大，明白弟弟的情況，知道父母不是錫弟弟多過她，只是弟弟需要更多照顧，Clarisse也在幫助弟弟成長。Clarisse現時在傳統學校就讀小四，不過Stephenie和Alan計劃讓她轉讀國際學校，希望她能愉快學習。

對於兩名子女的將來，Stephenie表示，她不會把照顧顥之的責任放在女兒身上，在夫婦年老前，她會安排好顥之的起居飲食，即使將來Clarisse有自己的家庭，也希望她有空能探望弟弟。而Alan則更樂觀，相信顥之長大後，有自己的社交網絡，照顧好自己就足夠。

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記者：林愛娜