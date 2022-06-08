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【廢物處置】增加電動車退役電池污染環境　政府擬推生產者責任制

社會 15:24 2022/06/08

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(資料圖片)

政府近年積極推動電動車普及化，現時已登記的電動車數目已佔總登記車輛百分之三點四，該數目預計會不斷增加。環境局局長黃錦星今日（8日）表示，發展電動車退役電池二次應用涉及複雜技術，現時有關技術在不同地區仍處於研究或試驗階段，會密切留意及參考國際間的發展，以便往後將適合本地的相關規定納入生產者責任計劃，協助推動電動車退役電池的回收及二次應用。

立法會議員謝偉俊在會議上提出質詢，指過去五年，當局如何處理電動車退役電池，及政府對發展回收退役電池業的長遠政策。黃錦星指，本港現時有7家持牌的化學廢物收集商收集電動車退役電池，並運送到4間處置電動車廢電池的持牌廢物處置設施。4間持牌廢物處置設施的能力合共每年可處置約12,000公噸電動車廢電池。

黃指，署方有突擊巡查上述電動車分銷商、持牌收集商和持牌處置設施及收集處置電動車廢電池數據，確保它們妥善處置退役電池，至今沒有發現違規的情況。在過去5年對車房作出約7,500次巡查，至今沒有發現違規處理電動車退役電池，亦沒有收到非法棄置電動車廢電池的投訴。

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責任編輯：余思嵐

污染 化學 黃錦星 環境局 設計 謝偉俊 品牌 立法會

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