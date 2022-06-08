【十八年後的終極告白2.0】27歲鄧卓殷演中學生零違和　半工讀港大碩士與郭子豪婚期近

▲ 27歲鄧卓殷（Amber）獲封「最美碩士港姐」。

TVB劇集《十八年後的終極告白2.0》現正熱播，除了集中在三位女主角譚凱琪、龔嘉欣及趙希洛身上，日前出場飾演龔嘉欣14歲妹妹沈曉彤的鄧卓殷（Amber）亦成為焦點。

其學生妹造型演活十多歲的「𡃁妹」，即使現實中Amber已27歲，飾演細13年的角色毫無違和感，有網民更留言指她「唔似14歲，似13……」。

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是非纏身

Amber參加2018年《香港小姐競選》勇奪亞軍及最上鏡小姐，參選時憑聰穎對答令人留下深刻印象，加上甜美外表，被看好入行星途會有不錯的發展。向來屬高材生的她，於2013年的中學文憑試（DSE）中考獲四科5**的佳績，其後在香港大學修讀建築系，更獲《2017年度亞洲建設大獎評選》的學生界別建築組贏取優異獎，2017年學士畢業並任職建築見習生。

可惜當選不久，Amber屢傳多宗負面新聞，包括介入男藝人郭子豪與拍拖3年的圈外女友Karen的戀情、疑似整容等等，是非纏身。2019年她重返校園繼續進修，一邊拍劇一邊在港大修讀建築碩士課程。去年12月，她在社交平台宣布畢業，高學歷港姐又增一員，被網民封為「最美碩士港姐」，果然美貌與智慧並重。

同年7月完成碩士論文時，Amber曾感觸留言：「過去兩年，身兼兩份全職，兩邊都想用盡100分努力，兩邊需要承受的壓力和工作時間，我想只有身在其中的人才明白，過了多少通宵的晚上，挑戰了自己的極限，只能說完成人生另一個里程碑。」

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緋聞傳足1年才認愛

Amber與郭子豪於2019年一同主持TVB節目《娛樂大家》傳出緋聞，當時有指郭子豪背住正印與Amber撻著，及後郭子豪澄清早已分手，同時否認與Amber戀情。

直到2020年6月才公開認為，Amber透露兩人已地下情一段時間，但強調二人一起時是單身。二人不時拍攝甜蜜短片放到社交平台，兩人戀情日漸升溫，甜度有增無減。

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今年初，好友方紹聰（奶仔）在YouTube頻道大爆Amber與郭子豪就快結婚：「我哋三個入面，得佢（郭子豪）有女朋友要照顧又就快結婚，我覺得你要照顧Amber（鄧卓殷）吖嘛！」

備受力捧？

為提早播出《十八年後的終極告白2.0》，TVB刪減《雙生陌生人》5集劇情。而《雙》中飾演「嫩版湯洛雯」原本由Amber擔演，有傳因為郭子豪介意女友與飾演馬德鐘年輕版的黃庭鋒上演吻戲而辭演，由童顏新人羅毓儀頂上。如果沒有辭演，Amber就會有連續兩套劇播出，成為備受力捧的小花！

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