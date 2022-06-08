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【一樣的天空】姜皓文親自上陣演舞獅場面　憶童年被媽媽籐條炆豬肉

娛樂 15:38 2022/06/08

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《一樣的天空》

集結4位新一代導演陳翊恆、潘梓然、侯楚峰及葉正恒齊執導的電影《一樣的天空》，以4個單元展現香港人過去近15年來如何追尋夢想。

當中單元之一的《獅子樁下》講述熱愛舞獅的尼泊爾人Chandra（Bipin Karma飾），因種族所限一直沒習武機會，後來得到關師傅（姜皓文飾演）破例收為徒弟，實現舞獅頭夢想。

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戲中扮演關師傅的姜皓文戲裡戲外都有鑽研舞獅，既能舞獅頭又能當鼓手，戲中所有舞獅場面都親自上陣，所以演師傅教徒弟勝任有餘。黑哥更在拍攝空檔拍片向觀眾傳授靜態舞獅及動態舞獅的基本功，宣揚龍獅武藝。

是次拍攝也令黑哥回想起兒時與母親的難忘回憶。

睇舞獅忘拎藥

當年他的妹妹病倒要看醫生，剛好正值農曆新年，街上有人舞獅，黑哥陪媽媽和妹妹看完醫生後，便一個箭步到街上欣賞舞獅表演，卻完全忘了妹妹的藥放在他袋裡。

黑哥憶述：「媽媽四處找我，越找越嬲，到找到我時便二話不說籐條炆豬肉。但現在回想起來我也是真的抵打。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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