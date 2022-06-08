【被消失的凶案】張兆輝重現30年前轟動水箱藏屍案　連上兩套戲無懼「自己打自己」

身在內地的張兆輝（輝哥）雖然人不在港，但本月有兩部主演的電影《被消失的凶案》和《一樣的天空》即將上映，輝哥不擔心「自己打自己」，只希望香港電影業盡快回復正常，觀眾能夠入場欣賞好戲。

《被消失的凶案》的導演羅守耀與輝哥合作無間，今次故事藍本來自1983年「土瓜灣道水箱藏屍案」，當年輝哥忙於拍劇，對這宗轟動的新聞未有為意，他坦言：「83年我日拍夜拍，無留意呢單新聞，但羅導演搜羅好多資料、報導，以及將佢知道嘅蛛絲馬跡都會話俾我哋聽，令我明白咗點樣去演繹，亦清楚導演想拍攝同想表達啲乜嘢。」

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新聞事隔30多年後搬上大銀幕，輝哥是羅導演欽點的靈魂人物，由他去調查懸案，輝哥謙虛說：「哈哈！咁可能我真係似嗰個老差骨囉！同羅生合作過好多次，佢非常了解我可以俾到乜嘢佢，而演員知道導演想點做就去做，我一直相信係角色帶動演員，今次好多謝羅生寫呢個角色俾我演。」

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問到拍攝期間的難忘事，輝哥憶述：「嗰場我俾律政師審問最深刻，78頁紙喺室內拍咗五、六日，啲燈一直著住，拍到天黑都唔知，有時還要即時改劇本，圍讀嘅時候好似考會考咁！但拍攝時，大家係好開心嘅。」

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疫情緩和，政府放寬防疫措施讓戲院重開，對影迷來說固然天大喜訊外，而本月有兩部電影上映的輝哥表示：「咁啱啫！當然戲院重開大家都好開心，等咗咁耐，疫情大家都好想去舒展吓、睇吓戲，能夠有咁多好戲上亦好難得，俾多幾套我一齊打都得嘅！」

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雖然自己打自己，但《被》和《一》戲種不同，角色的人物性格也有很大反差的，輝哥在兩部戲中也有很大發揮，合作無間的羅守耀導演和新晉導演潘梓然，兩個不同時代的導演合作，輝哥看得很通透。

輝哥說：「唔同時代當然有好多嘢唔同，不過佢哋有個共通點，就係兩位導演喺心目中都有一個正確嘅想法，佢哋就會喺畫面上表達想講嘅故事出嚟，基本上除咗年代嘅氣氛，鏡頭運用外，都係同一樣思想，都係想表達自己一啲想講嘅嘢俾人聽，只係表達形式各異。」