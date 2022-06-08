【酒吧群組】LINQ再多2宗個案　全基因分析與The Iron Fairies相似

▲ 砵典乍街「LINQ」酒吧出現爆發。（資料圖片）

本港疫情持續，今日（8日）新增558宗確診，酒吧群組持續擴大。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席疫情記者會，交代疫情狀況。即看：【下一頁】

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，而LINQ酒吧再多2宗個案，共有95宗個案，全基因分析發現LINQ酒吧與The Iron Fairies相似，曾有3宗個案曾在5月21日曾到The Iron Fairies、5月28日到LINQ，料因而有傳播。

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記者：郭詩詩