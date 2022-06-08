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【第五波疫情】301宗快測經核酸覆核後確診　多屬6月4至6日快測陽性個案

社會 16:47 2022/06/08

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（曾耀輝攝）

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心昨日起將所有快測呈報個案，經核酸檢測覆核才作公布。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席疫情記者會。

本港今日（8日）新增558宗確診個案，其中301宗是快測後經核酸檢測覆核，另有63宗輸入個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，大部分個案是6月4至6日快速檢測的個案，今日新增的個案當中有30宗是6月5、6日都沒有公布的個案。至於其他覆核陰性的個案會被刪除，過去料涉15至25%

至於疫情的分析，她說，現時的疫情有輕微上升，但死亡及入院數字都未有上升，仍要繼續觀察疫情。

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責任編輯：郭詩詩

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