【第五波疫情】今日新增558宗感染個案　其中經核酸檢測覆核涉301宗【不斷更新】

▲ （梁偉榮攝）

本港疫情反覆，昨日（7日）新增489宗陽性個案，較前一日（6日）543宗少，快測覆核假陽性比率超出可接受範圍，衞生署即日起只公布經核酸覆檢的陽性個案。該署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（8日）出席記者會，交代最新疫情。

【16:33】

院舍今日有3名員工確診，2名來自老人院，另一來自殘疾院舍。學校錄94宗陽性呈報，方方樂趣英文小學新增2宗個案，詳情即看【下一頁】。

【16:30】

今日新增558宗感染個案，其中經核酸檢測覆核涉301宗，有257宗核酸檢測的陽性個案，累計第五波確診個案為1,203,597宗。

今日新增63宗輸入個案，16宗在機場檢測時發現，其中13宗於6月7日由7班分別抵港，餘下3宗6月6日由1班機抵港；38宗在檢疫酒店發現。另外有9宗是檢疫7天後的個案，其中3宗確診者已被送入檢疫中心，因為他們同行友人為確診者；有2宗早前已確診，ct值都非常高，屬復陽個案；一宗是入境第8、9日，因離港前檢測而發現染疫，現已離港；2人屬朋友關係，第12日樣本確診，一個ct值十多，一個達20至30，可能是本地個案，由其中一人傳染給另一個人；。

1人由英國5月29日抵港，第9日樣本確診，離開酒店後入住紅磡昇御門2座，帶L452R變異病毒，疑染上BA4或BA5，曾於6月5日下午1時至2時半去銅鑼灣ATAS，6月6日下午3時至4時去海港城海運大廈3樓奇納百川，以上地方納入強檢。

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記者：陳麗娜