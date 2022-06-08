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【認夾口供】7歲女童會所泳池溺斃　泳池負責人及救生員認作假口供候判

社會 15:40 2022/06/08

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(資料圖片)

7歲女童於2021年9月在馬鞍山帝琴灣會所泳池溺斃，事後泳池負責人及2名救生員涉向警方作假口供，掩飾案發時只有1名救生員當值，3人早前被控明知地誤導警務人員罪，其中1人早前已認罪，另外2人今（8日）亦於沙田裁判法院認罪，獲准保釋至6月27日判刑。

涉案2名被告分別為救生員戴翔（20歲）及泳池服務承辦商莫肇毅（28歲），兩人分別被控1項明知地誤導警務人員罪。

案情指，2021年9月22日案發當日下午，1名7歲女童跟隨家人到帝琴灣凱琴居探望朋友，其後女童隨父親及其朋友與另外4名小孩到會所泳池，各人並在泳池淺水區玩耍。

當晚約6時許，女童的母親到泳池尋找女童，卻發現女童不知所蹤，及後有男泳客發現女童在池底並失去知覺，男泳客將女童救起，惟女童送院後不治。

當晚警方接報到場後，另一名早前已認罪的救生員朱禮言（25歲）向警方指，案發時有另1名救生員，即戴在泵房檢查。及後戴、莫兩人在警署錄取口供時，亦指案發時有兩名救生員當值。但警方其後翻查閉路電視片段，發現戴是於案發後才到達泳池當值。

警方於調查下又發現，3名被告於事發後曾透過WhatsApp「夾口供」，而莫又曾向朋友承認，案發時僅朱一人當值，「咁就咁啱浸左件啦，咁就飛一件過去頂住」。警方其後拘捕3名被告，其中戴在警誡下指「係我判頭教我咁講嘅」。

裁判官將案件押後至6月27日判刑，其間為兩名被告索取社會服務令及感化等報告，兩人獲准繼續保釋候判。

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記者：楊詠渝

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