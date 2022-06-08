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【雨季天氣】天文台攝影機捕捉長洲水龍捲畫面　天文台解釋其現象

社會 15:51 2022/06/08

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（天文台fb圖片）

天文台今天（8日）表示，與低壓槽相關的雷雨區正影響珠江口一帶，在本港早上10時22分，在長洲的攝影機拍到水龍捲出現，解釋龍捲風是自雷雨雲伸展至地面的一團快速旋轉空氣，在水面上發生的龍捲風就叫水龍捲，一般都與雨季出現的不穩定天氣相關。

水龍捲可分為兩大類型

第一類較為常見的水龍捲，是在相對良好的天氣下發生，和雷暴沒有直接關係。這類水龍捲通常發生在快速發展的濃積雲底下。有研究指出，源自對流雲之下沉氣流到達海面後，會向外擴散造成冷外散氣流。而在這些冷外散氣流的匯聚區域內，再加上溫暖的海面，便會有利這類水龍捲的形成。漩渦先在海面上開始發展，然後逐漸向上伸展，當漏斗形成時，水龍捲已達成熟階段。這類水龍捲的生命週期和移動路徑都較短，一般不會持續超過20分鐘。此外，當它們登上陸地後，便迅速消散，很少會深入內陸。

第二類水龍捲的形成機制和特徵則與陸上的龍捲風相同，通常和猛烈雷暴相關。它們會伴隨著惡劣天氣如大風及冰雹，並有時會在陸上發展之後移至海上。與第一類不同，這類水龍捲在雷暴內由上至下發展，在起初階段會先出現漏斗雲，之後逐漸延伸至地面或海面。

水龍捲一般出現在熱帶地區和副熱帶地區。其發生頻率的高峰是在早上，其次是在接近黃昏時段。

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責任編輯：余思嵐
 

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