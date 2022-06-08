【版權修例】立法會首、二讀修訂《版權條例》　邱騰華：香港版權制度嚴重落後

▲ 商務及經濟發展局局長邱騰華。（經濟日報資料圖片）

立法會今日首、二讀修訂《版權條例》，商務及經濟發展局局長邱騰華強調，本港知識產權制度必須與時並進，形容現現是重啟修例的適合時機，強調在早前3個月公眾諮詢中，大部分回應者整體上支持政府提出的立法建議。

邱騰華指，今次修例主要涵蓋5個重要立法建議，包括賦予版權擁有人科技中立的專有傳播權利，確保作品以任何電子傳送模式，向公眾傳播都能得到法律上的保護，並配合新的傳播權利，訂定相關侵權行為的刑事法律責任。

他又指，今次修例會針對三大類別的目的提供版權豁免，包括「戲仿、諷刺、營造滑稽及模仿」、「評論時事」及「引用版權作品」，並修訂和擴闊某些現有版權豁免的範圍，以便網上學習、圖書館、檔案室和博物館的運作更加暢順等，以在保護版權與合理使用版權作品之間維持合適平衡。

他又指，今次修例亦增訂「安全港」條文，訂明聯線服務提供者在符合若干條件下，包括在獲告知其服務平台上出現侵權活動後，採取合理措施限制或遏止有關活動，便只須對用戶在其服務平台上所犯的侵權行為，承擔有限度的法律責任。

邱騰華強調，修訂《版權條例》已討論多年，但過去兩次均未能完成立法程序，令香港的版權制度未能及時更新，因而嚴重落後於國際及香港發展所需，形容要亡羊補牢、急起直追，及時推動有助經濟發展及有利於香港經貿定位的重要工作。

他又形容，今次修訂工作極具標誌性，可向社會和國際間展示，在完善選舉制度後，行政和立法機關能快速和高效地解決一些阻礙長遠經濟發展的問題，協力推進香港發展成為區域知識產權貿易中心。

修例草案中止待續，內務委員會稍後將決定，是否需要就相關條例召開法案委員會，之後會再提交大會審議。

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記者：胡偉明