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【國際壽司日】戶戶送買峰寿司即送「壽司列車」　小朋友在家自製迴轉壽司食得又玩得

親子好去處 16:13 2022/06/08

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為慶祝6月18日的「國際壽司日」，戶戶送聯同峰寿司推出迷你版「壽司列車」。（相片由有關機構提供）

鍾意食壽司又鍾意火車的小朋友注意喇！為慶祝6月18日的「國際壽司日」，戶戶送將聯同峰寿司特別推出迷你版「壽司列車」，外型參考了日本新幹線列車，凡訂購指定壽司套餐即可獲得，讓小朋友在家自製迴轉壽司，有得玩有得食！

6月18日是「國際壽司日」，戶戶送將與峰寿司聯手推出特別設計的迷你版「壽司列車」，而這部「壽司列車」的外型參考當年風靡香港旅客的新幹線列車，一解大家思「鄉」情之餘，又可在家享受日式迴轉壽司的風味。

最新影片推介︰

於6月18日至6月19日期間，凡透過戶戶送平台訂購峰寿司的嚴選盛（2人盛、$300），即可獲贈期間限定的「壽司列車」，數量有限，送完即止。嚴選盛內有24件壽司，包括有頭海老、吞拿魚、油甘魚腩、三文魚腩、厚切三文魚、魚背、北寄貝、海螺、吞拿魚卷、油甘魚卷、三文魚卷、鰻魚。

    點擊圖片放大
    +3
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只要將壽司擺放在列車的壽司碟上，開動列車即可享用造日式迴轉壽司，睇得、玩得、又食得！列車可以再放其他食物或玩具，小朋友有排玩！

「迷你壽司列車」於戶戶送平台獨家發售，於峰寿司深水埗、荃灣、銅鑼灣、屯門、將軍澳、元朗、沙田分店供應。

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責任編輯︰林綺玲
 

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