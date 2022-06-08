【新冠疫苗】再多3人離世前14日內曾打疫苗　2少年打針後胸痛現情況穩定

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本港新冠疫苗接種計劃持續，衞生署今日（8日）公布最新疫苗接種監測更新，截至6月5日晚上11時59分的過去一星期，衞生署共接獲50宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，其中接獲2宗涉及3至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，個案分別涉及一名12歲女子及一名13歲男子，他們在接種復必泰疫苗後兩日內出現胸痛，情況穩定。當中並沒有醫管局呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。

截至6月5日晚上8時，本港市民合共接種了約1,725萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑疫苗的市民約671萬名，當中包括93.5%的12歲或以上人口。衞生署共接獲7,613宗異常事件報告。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括111宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，其中接獲3宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及一名95歲女子和兩名分別77歲及72歲男子，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

至今，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結72宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，一宗個案未能確立與疫苗接種有因果關係，有關個案涉及一名74歲男子，根據解剖所顯示的死亡原因看來是速發嚴重過敏反應及缺血性心臟病。專家委員會於6月的會議上審視個案的所得資料，認為未能確立死亡個案和疫苗接種有因果關係。初步認為11宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘27宗個案仍待更多資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。

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責任編輯：余思嵐

